Аниме и плата Arduino? Сложно поверить, но такое существует — RGBDuino

Плат Arduino очень много. Они отличаются форм-фактором, техническими характеристиками и возможностями. И как только вам покажется, что вы уже видели все возможные, странные и необычные версии плат, как появляется RGBDuino:
По форм-фактору плата похожа на Arduino Uno. Тут стоит всё тот же ATmega328, есть аналоговые/цифровые порты, некоторые с поддержкой ШИМ. Остался порт ICSP, кнопка RESET и USB-UART мост CH341.
Но эта плата обзавелась и некоторыми доработками:
- microUSB порт вместо громоздкого USB type B;
- дополнительная тактовая кнопка, которая соединяет Pin 2 и GND;
- к каждому цифровому порту подсоединён синий светодиод;
- в углу платы расположился пьезо-излучатель, через который можно воспроизводить звук. Подсоединён на Pin 8;
- рядом с пьезо-излучателем есть переключатель, который может отключать его от микроконтроллера;
- два распаянных адресных RGB светодиода, подсоединённых на Pin 12 и 13;
- необычный дизайн, который точно привлечёт ваше внимание.
В остальном же RGBDuino копирует Arduino Uno и может без проблем использоваться в тех же проектах, где и обычная Uno. Мануал можно глянуть здесь.
Помимо такого дизайна есть ещё один:
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