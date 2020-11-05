Аниме и плата Arduino? Сложно поверить, но такое существует — RGBDuino

Плат Arduino очень много. Они отличаются форм-фактором, техническими характеристиками и возможностями. И как только вам покажется, что вы уже видели все возможные, странные и необычные версии плат, как появляется RGBDuino:

По форм-фактору плата похожа на Arduino Uno. Тут стоит всё тот же ATmega328, есть аналоговые/цифровые порты, некоторые с поддержкой ШИМ. Остался порт ICSP, кнопка RESET и USB-UART мост CH341.

Но эта плата обзавелась и некоторыми доработками:

microUSB порт вместо громоздкого USB type B;

дополнительная тактовая кнопка, которая соединяет Pin 2 и GND;

к каждому цифровому порту подсоединён синий светодиод;

в углу платы расположился пьезо-излучатель, через который можно воспроизводить звук. Подсоединён на Pin 8;

рядом с пьезо-излучателем есть переключатель, который может отключать его от микроконтроллера;

два распаянных адресных RGB светодиода, подсоединённых на Pin 12 и 13;

необычный дизайн, который точно привлечёт ваше внимание.

В остальном же RGBDuino копирует Arduino Uno и может без проблем использоваться в тех же проектах, где и обычная Uno. Мануал можно глянуть здесь.

Помимо такого дизайна есть ещё один:

Какой вам больше понравился? Поделитесь этим в комментариях.