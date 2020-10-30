Светодиодный куб на Raspberry Pi, показывающий загруженность процессора
Обложка статьи «Светодиодный куб на Raspberry Pi, показывающий загруженность процессора»

Светодиодный куб на Raspberry Pi, показывающий загруженность процессора

Энтузиаст, вдохновившись проектами светодиодных кубов, решил собрать собственную версию. Этот куб отображает информацию касательно температуры процессора и загруженности его ядер.

Цвет фона обозначает температуру, а толщина круга — загруженность.

Куб состоит из 3 пластин, представляющих из себя матрицу адресных светодиодов разрешением 64×64 каждая. Управляются эти панели микрокомпьютером Raspberry Pi 2 через специальный шилд Adafruit RGB Matrix Bonnet (он обеспечивает питание и управление светодиодной панелью).  Куб связывается с ПК через Wi-Fi. Для этого к Raspberry Pi подключается USB Wi-Fi приёмник, а на компьютере в фоновом режиме запускается скрипт на Python.

Анимация создана на OpenGL шейдере, который обрабатывается прямо на Raspberry Pi. Корпус и подставка, как полагается, были напечатаны на 3D-принтере.

Современные гаджеты, которые можно сделать своими руками
tproger.ru