Светодиодный куб на Raspberry Pi, показывающий загруженность процессора

Энтузиаст, вдохновившись проектами светодиодных кубов, решил собрать собственную версию. Этот куб отображает информацию касательно температуры процессора и загруженности его ядер.

Цвет фона обозначает температуру, а толщина круга — загруженность.

Куб состоит из 3 пластин, представляющих из себя матрицу адресных светодиодов разрешением 64×64 каждая. Управляются эти панели микрокомпьютером Raspberry Pi 2 через специальный шилд Adafruit RGB Matrix Bonnet (он обеспечивает питание и управление светодиодной панелью). Куб связывается с ПК через Wi-Fi. Для этого к Raspberry Pi подключается USB Wi-Fi приёмник, а на компьютере в фоновом режиме запускается скрипт на Python.

Анимация создана на OpenGL шейдере, который обрабатывается прямо на Raspberry Pi. Корпус и подставка, как полагается, были напечатаны на 3D-принтере.