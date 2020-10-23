GitDuck — парное программирование переезжает в IDE

Теперь можно обойтись без трансляции всего экрана в Zoom или Google Meet. Тиаго Монтеиро и Драгош Фотеску создали платформу GitDuck, с помощью которой можно заниматься парным программированием прямо в IDE.

В небольшом продакт-демо разработчики поделились, что их цель — сделать командную разработку на удалёнке такой же удобной, как если бы все находились в одном офисе.

Лёгкий старт

Всё, что нужно для регистрации — указать email и установить в свою IDE расширение GitDuck. Затем по инструкциям создать основную комнату, куда можно пригласить членов команды. На момент выпуска статьи поддерживаются не все среды разработки, но проект развивается, и разработчики работают над этим.

Функциональность

В GitDuck есть всё, что свойственно привычным нам инструментам: голосовая связь, текстовый чат, возможность включить веб-камеру и транслировать свой экран. Его особенность — кнопка «Pair program».

Устанавливается зашифрованное P2P соединение, и два разработчика могут вести совместную работу над одним кодом за разными компьютерами, на разных IDE. Это может быть как парное программирование, так и коллективный дебаггинг или обычное обсуждение проекта.

Помимо возможности работать без привязки к конкретной IDE, разработчики обещают незначительную нагрузку на процессор и сеть, а также простоту использования: «…здесь нет ничего лишнего, что могло бы раздражать. Есть одна большая кнопка “Присоединиться к встрече”».

Цена вопроса

У GitDuck сейчас есть платный и бесплатный планы. При бесплатном нельзя создавать дополнительные комнаты (подканалы), время звонка ограничено 45 минутами, и в них может участвовать не более трёх человек одновременно.

Платная подписка стоит $10 в месяц за каждого участника команды. Здесь звонки не ограничены по времени, и в них одновременно может находиться до 20 человек. Также убирается ограничение по количеству дополнительных комнат.