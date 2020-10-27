Как проходит рабочий день тестировщика на удалёнке в Bercut

Андрей Ковальков, стажёр инженер-тестировщик в Bercut

Меня зовут Андрей. Мне 23 года. Я студент-магистр в Политехническом университете и сегодня я расскажу, как строится мой день.

Онбординг

Моя первая в жизни работа началась летом этого года, во время пандемии, а значит, сразу удаленно.

Начну с первых дней в компании. Меня как новичка больше всего волновал коммуникативный момент – как знакомиться с людьми, процессами, задачами, не выходя из дома?

Оказалось, это возможно. Команда классная, много открытых людей, готовых помочь, а главное – профессионалов. Уже в первые дни все опасения по поводу удаленки были рассеяны.

Я прошел курс адаптации, который провёл меня от позиционирования компании и её продуктов до основ телекома. Прикольно, что в этот момент в Bercut как раз запустили программу адаптации через платформу дистанционного обучения.

Я читал внутренние документы и wiki для стажёров, делал небольшие учебные проекты. Даже на этом этапе, как любой другой новичок, я сталкивался с множеством различных проблем, когда ничего не работало и не получалось. Но постепенно появлялось понимание, а сложные ситуации стали вытекать в фиксации багов, правок wiki и заведение CR-ов (Change Request, заявка на внесение изменений).

Рабочий день

Спустя пару месяцев я освоился, и теперь можно посмотреть на то, как проходит мой обычный рабочий день. Я просыпаюсь в 9 часов, привожу себя в порядок и иду завтракать. За чашкой кофе, как и любой другой современный человек, я проверяю мессенджеры. Затем смотрю программы про путешествия, сейчас, к сожалению, можно только смотреть.

В 10 часов пора работать! Можно начинать и позже, но мне приятнее вместе со всеми. Первые рабочие часы начинаются с разбора тасков в JIRA.

Я тестирую микросервис, который отвечает за планировку периодических и отложенных заданий в распределенном приложении. Это высоконагруженный сервис, к которому предъявляются высокие требования по времени отклика и пропускной способности, поэтому каждое изменение в коде оценивается на код-ревью, в том числе, с точки зрения эффективности и соблюдения потокобезопасности.

Я смотрю заведенные баги и правки, оцениваю их приоритеты и, конечно, советуюсь с наставником, чтобы выбрать наиболее актуальную задачу. Далее начинаю вникать в суть, пытаюсь воспроизвести ошибку, уточняю информацию и смотрю исходный код.

Ближе к обеду наступает пора летучки. В это время мы созваниваемся командой, делимся своими планами, задаем вопросы и обсуждаем проблемы. А после этого можно пойти на перерыв.

Мой перерыв, как правило состоит из обеда, а иногда – и небольшой тренировки. Перерыв помогает освежиться, и это особенно полезно, когда «замылены глаза» и я не понимаю, как исправить какой-нибудь баг.

После перерыва возвращаюсь на рабочее место с новыми силами. Все сомнительные и неоднозначные ситуации обсуждаю с наставником или с инициатором заявки – созвоны, созвоны. В результате я глубже погружаюсь в проблему и специфику её решения.

Когда задача решена, я пытаюсь понять, а можно ли как-то сделать лучше? Как правило, можно! Значит, начинается пора рефакторинга. Мы всегда пытаемся оптимизировать код, даже если я исправил в нём несколько строк и вижу, что можно весь метод написать лучше, то беру и пишу. Рефакторинг может длиться час, а может растянуться и до конца рабочего дня. Он заканчивается отправкой на код-ревью, после которого я узнаю, что именно можно было сделать еще лучше, о различных тонкостях и об аспектах, о которых я не догадывался.

Около 18-19 часов рабочий день подходит к концу. 2-3 раза в неделю конец рабочего дня переходит в университетские лекции и практики, а когда их нет, то сразу же после работы я готовлюсь к ним. Бывает, что занятия проходят в течение рабочего дня, и на них приходится прерываться, корректируя рабочий график.

Можно сказать, что работа и учёба в моём случае дополняют друг друга, а удалёнка дала возможность без потерь совмещать одно с другим. Но минусы также есть, и я очень хочу лично встретиться с коллегами в офисе, познакомиться и пообщаться.