Хэллоуинский спецвыпуск Tproger Changelog: какие факапы мы словили за этот месяц 👻

В этом выпуске ченжлога собрали для вас проблемы и факапы, с которыми столкнулись за последнее время.
Алексей рассказывает, из-за чего в начале месяца упал наш сайт и как пришлось его воскрешать, а Антон делится взломом нашего сервера reports и необходимостью оптимизации ClickHouse.
В ночь с четверга на пятницу, 2 октября, у нас падал сайт. Примерно с трёх ночи до десяти утра многие страницы не открывались вообще.
Причина оказалась простой: мы с Никитой тестировали новые рассылки в боте. Для этого нужно подключаться к продакшен базе и получать свежие посты. Бот не закрывал MySQL-соединение, и мы быстро достигли лимита в 255 открытых дескрипторов (ограничение managed MySQL от DO). Я закрыл подключение для бота, и минут через 15 база данных разрешила к себе подключаться.
Выводы — настраивайте больше алертов на неочевидные метрики. Количество подключений не приводит к перегрузке по памяти или ЦП, и мы не смогли отловить состояние текущим мониторингом достаточно заранее для принятия превентивных действий.
Вот такая вот история восстания сайта из своей могилы.
По рабочей необходимости мне потребовалось открыть порт для доступа к Docker API на одной из наших виртуальных машинок, развернутых в Digital Ocean. Открыл порт, воспользовался по назначению, а затем заметил, что ресурсы машины закончились. Нечто забило всю память и потребление CPU до 100%:
Я не очень опытный пользователь Docker, поэтому сначала решил, что это реально я создал такую нагрузку, и потому запросил дополнительный бюджет на эту машинку, чтобы поднять её ресурсы.
А ещё на сервере иногда запускался подозрительный контейнер с ubuntu. Я тоже подумал на себя и просто удалял его. А он опять появляется. Ну а я опять удаляю. А потом я спать пошёл.
На следующий день от Digital Ocean пришло письмо: мол, ребят, у вас на сервере запущено что-то, что сканирует порты других хостов. Если это не вы, сделайте что-нибудь.
И тут у меня сошлась картинка: открыл порт, на машинке появился незваный гость. А дело всё в том, что на машинках Digital Ocean по умолчанию нет никакого фаерволла: как только открываешь любой порт, он становится доступен всем в интернете. Это спорное решение, но упрощает задачу новичкам
и злоумышленникам. Вот мне в открытый порт Docker и заслали какую-то ubuntu.
Я быстренько закрыл порты, удалил вредоносный контейнер в последний раз, и всё стало хорошо.
Вот так мы не дали злоумышленнику погубить один из наших серверов.
Правда ненадолго: на следующий день вредоносная активность возобновилась, причем подозрительные процессы через
ps aux не обнаруживались. Сервис пришлось перенести на другой сервер, а машинку загасить. Подскажите: как бы вы искали вредоносный процесс на своей виртуалке? Ресурсы были забиты под 100%, но в списке запущенных процессов ни один не вызвал подозрений. Сторонних контейнеров в Docker уже тоже запущено не было.
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А вот еще история. Пишет мне наш шеф-редактор: зашла, мол, в DataLens (почитайте про наш трекер событий), собрала пару графиков, и всё сломалось. Смотрю, а ClickHouse, из которого графики читают данные, прилёг под нагрузкой. Кто виноват? Конечно же, юзер! Поругался, урезал доступ к данным. Короче, молодец: если продуктом никто не пользуется — значит его никто не сломает.
Но как-то не по себе: от чего бы ClickHouse падать из-за такого простого запроса? Оказалось, почти вся оперативная память занята. Ну я и решил, всё верно: трекер работает уже несколько месяцев, мы накопили данных — значит, подросли. Значит, пора ресурсы увеличить. Согласовал небольшое увеличение бюджета. Уже знакомый способ решения проблемы, не правда ли? 🙂
И как-то обидно мне так стало за ClickHouse: что ж он всю оперативку занимает, даже когда запросы не выполняет? Причём потребление памяти постоянно росло:
Были у меня под подозрением словари, которые реплицируют данные с продакшн базы Tproger. В них хранятся соответствия идентификаторов постов и их заголовков, рубрик, тегов и т.п. Такое решение было реализовано из-за невозможности создать базу данных с движком MySQL в managed версии ClickHouse.
И хранятся словари как раз в памяти. Причём статистика в системной таблице
system.dictionaries по ним показывает, мол, занимают в памяти мегабайт 10 от силы (а по графикам занято уже больше 7 гигов). Короче, не поверил, поменял схему обращения к проду Tproger, и вот как изменилось потребление памяти:
Оказалось, что словари действительно занимали почти всю свободную память. Теперь же данные с прода мы в ClickHouse не храним, а читаем налету. А получилось сделать так благодаря тому, что я случайно наткнулся на нужный раздел в документации ClickHouse 😅
С точки зрения производительности и влияния на пользователя, негативного эффекта нет: наша продовая БД работает довольно шустро, а чтения со стороны ClickHouse из неё довольно редкие, ведь пользователей у DataLens пока немного.
В результате удалось вернуть ClickHouse в самую дешёвую конфигурацию и продолжить им комфортно пользоваться.
А как вы строите BI решения для небольших данных?