6 сервисов для временной почты без регистрации

Рассказываем о временной почте и сервисах, которые позволяют бесплатно зарегистрировать одноразовый email.
Что такое временная почта и зачем она нужна
Наверняка на вашей основной почте куча рекламы и адресов, отправленных в категорию «спам», ведь каждый раз вы используете её для регистрации на сайтах, в программных продуктах и сервисах. К счастью, сегодня можно создать временную почту на 10 минут.
Преимущества одноразового почтового ящика
- Он бесплатный, как и обычный.
- За пользователем сохраняется анонимность, поскольку для регистрации временной почты не нужно указывать свои данные.
- Географическая независимость, которая позволяет завести «ящик» любой страны.
- Нет капчи и ограничений по количеству аккаунтов на один IP-адрес.
- Скорость создания электронного адреса.
- Время жизни такого e-mail не требует запоминать пароль и не оставляет злоумышленникам шансов взломать вас.
- Идеально подходит для покупок в интернете, так как исключает возможные рассылки от интернет-магазинов.
Главные недостатки
- Засвеченность таких адресов: это значит, что некоторые сайты могут не принять данную почту.
- Получение входящих писем с перебоями.
- Ограниченный выбор доменов.
- Не все сервисы поддерживают кириллицу, то есть временная почта должна быть в том числе ориентирована на Россию.
Примечание Не используйте временный почтовый ящик для регистрации на тех сайтах, с которыми вы будете работать продолжительное время.
Сервисы временной электронной почты
Разберём самые популярные, пройдёмся по их функционалу, основным плюсам и минусам.
Temp-Mail
Возможность создать временную почту от Темп Майл предлагается нам в первой же строке Google. Протестируем:
Почтовый адрес создаётся сразу после перехода на сайт: очень удобно с точки зрения UX — никаких лишних действий предпринимать не нужно. Этот адрес можно скопировать, удалить и даже сменить на любой желаемый с использованием дополнительных доменов. Последняя опция доступна только для premium-подписки в размере $10 в месяц.
Давайте попробуем использовать бесплатный email, который нам сразу выдали. После регистрации на Хабре, мне сразу пришло письмо с подтверждением регистрации:
Из минусов — обилие баннерной рекламы. Поскольку у меня стоит адблок, сайт выглядит чистым, но стоит отключить расширение, как баннеров становится ну очень много:
CrazyMailing
У этого сервиса временной электронной почты предусмотрена русскоязычная версия. Здесь также сразу предоставляется временный email и висит предупреждение о том, что он актуален в течение десяти минут. Но время всегда можно продлить (кнопки в левом сайдбаре):
Что особенно удобно, здесь доступна пересылка писем на реальный ящик, но уже для авторизованных пользователей.
А вот зарегистрироваться на Хабре не удалось:
Эта ошибка означает, что доменные имена CrazyMailing уже есть в базах данных различных сайтов, а потому могут возникать подобные проблемы при регистрации.
Присутствует небольшое количество баннерной рекламы.
TempMail+
Здесь сразу бросается в глаза количество возможных доменных имён, а именно десять:
Также можно самостоятельно изменить электронный адрес. Срок жизни ящика настраиваемый — от десяти минут до семи дней. Также можно задать PIN-код и даже использовать секретный адрес, который скроет основной адрес от других сайтов:
Но главная проблема схожа с CrazyMailing: ни один из десяти доменных имён не позволил зарегистрироваться на выбранных сайтах.
Есть реклама, но лишь одна небольшая внизу страницы.
10minemail
Название сайта говорит само за себя: создаётся десятиминутная временная почта без регистрации с возможностью продлять время. Сразу получилось зарегистрироваться с доменом «bio123.net». Письмо тоже не заставило себя ждать:
Но с рекламой ситуация такая же, как у Temp-Mail. Если выключен adblock, вы будете видеть что-то подобное:
Dropmail
Простенький сервис для email почты на одноразовое использование. Дизайн устаревший, некоторые сайты не «кушают» доступные доменные имена, но можно изменить их на расширенные, и тогда всё хорошо:
Письмо пришло мгновенно.
Как пишут сами создатели Dropmail, их почтовые ящики могут работать как временно, так и бесконечно.
Из интересного:
- Можно настроить визуальные и звуковые уведомления о новых сообщениях.
- Есть возможность скачать письмо.
- Доступно чтение в HTML.
- Если случайно перезагрузили окно, вернуться к предыдущим email-адресам поможет кнопка «Восстановление доступа».
Рекламы нет — вместо этого предусмотрены донаты.
ONE OFF
Как и в предыдущем сервисе, ONE OFF предоставляет возможность включить оповещения. Временная почта создаётся сразу и работает в течение одного часа:
Создатели пишут, что их имейлы могут использоваться для регистрации в Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tumblr и т. д. Мы опробовали на Tumblr: регистрация прошла, но письмо не пришло. И так с несколькими сайтами. С чем связана подобная ошибка, неизвестно: возможно, это лишь временный сбой.
Подведём итоги
Возможность создавать одноразовые электронные ящики значительно упрощает жизнь тем, кто совершает в интернете много одноразовых посещений тех или иных ресурсов. В основном это интернет-магазины и сайты по оказанию услуг.
Временная почта оградит вас от спама и обеспечит полную анонимность. В эпоху, когда сайты то и дело теряют базы данных со своими пользователями, такой инструмент просто необходим.
А вы когда-нибудь пользовались временной почтой? Поделитесь в комментариях своими впечатлениями.
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