6 сервисов для временной почты без регистрации

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Рассказываем о временной почте и сервисах, которые позволяют бесплатно зарегистрировать одноразовый email.

Что такое временная почта и зачем она нужна

Наверняка на вашей основной почте куча рекламы и адресов, отправленных в категорию «спам», ведь каждый раз вы используете её для регистрации на сайтах, в программных продуктах и сервисах. К счастью, сегодня можно создать временную почту на 10 минут.

Преимущества одноразового почтового ящика

Он бесплатный, как и обычный.

За пользователем сохраняется анонимность, поскольку для регистрации временной почты не нужно указывать свои данные.

Географическая независимость, которая позволяет завести «ящик» любой страны.

Нет капчи и ограничений по количеству аккаунтов на один IP-адрес.

Скорость создания электронного адреса.

Время жизни такого e-mail не требует запоминать пароль и не оставляет злоумышленникам шансов взломать вас.

Идеально подходит для покупок в интернете, так как исключает возможные рассылки от интернет-магазинов.

Главные недостатки

Засвеченность таких адресов: это значит, что некоторые сайты могут не принять данную почту.

Получение входящих писем с перебоями.

Ограниченный выбор доменов.

Не все сервисы поддерживают кириллицу, то есть временная почта должна быть в том числе ориентирована на Россию.

Примечание Не используйте временный почтовый ящик для регистрации на тех сайтах, с которыми вы будете работать продолжительное время.

Сервисы временной электронной почты

Разберём самые популярные, пройдёмся по их функционалу, основным плюсам и минусам.

Temp-Mail

Возможность создать временную почту от Темп Майл предлагается нам в первой же строке Google. Протестируем:

Почтовый адрес создаётся сразу после перехода на сайт: очень удобно с точки зрения UX — никаких лишних действий предпринимать не нужно. Этот адрес можно скопировать, удалить и даже сменить на любой желаемый с использованием дополнительных доменов. Последняя опция доступна только для premium-подписки в размере $10 в месяц.

Давайте попробуем использовать бесплатный email, который нам сразу выдали. После регистрации на Хабре, мне сразу пришло письмо с подтверждением регистрации:

Из минусов — обилие баннерной рекламы. Поскольку у меня стоит адблок, сайт выглядит чистым, но стоит отключить расширение, как баннеров становится ну очень много:

CrazyMailing

У этого сервиса временной электронной почты предусмотрена русскоязычная версия. Здесь также сразу предоставляется временный email и висит предупреждение о том, что он актуален в течение десяти минут. Но время всегда можно продлить (кнопки в левом сайдбаре):

Что особенно удобно, здесь доступна пересылка писем на реальный ящик, но уже для авторизованных пользователей.

А вот зарегистрироваться на Хабре не удалось:

Эта ошибка означает, что доменные имена CrazyMailing уже есть в базах данных различных сайтов, а потому могут возникать подобные проблемы при регистрации.

Присутствует небольшое количество баннерной рекламы.

TempMail+

Здесь сразу бросается в глаза количество возможных доменных имён, а именно десять:

Также можно самостоятельно изменить электронный адрес. Срок жизни ящика настраиваемый — от десяти минут до семи дней. Также можно задать PIN-код и даже использовать секретный адрес, который скроет основной адрес от других сайтов:

Но главная проблема схожа с CrazyMailing: ни один из десяти доменных имён не позволил зарегистрироваться на выбранных сайтах.

Есть реклама, но лишь одна небольшая внизу страницы.

10minemail

Название сайта говорит само за себя: создаётся десятиминутная временная почта без регистрации с возможностью продлять время. Сразу получилось зарегистрироваться с доменом «bio123.net». Письмо тоже не заставило себя ждать:

Но с рекламой ситуация такая же, как у Temp-Mail. Если выключен adblock, вы будете видеть что-то подобное:

Dropmail

Простенький сервис для email почты на одноразовое использование. Дизайн устаревший, некоторые сайты не «кушают» доступные доменные имена, но можно изменить их на расширенные, и тогда всё хорошо:

Письмо пришло мгновенно.

Как пишут сами создатели Dropmail, их почтовые ящики могут работать как временно, так и бесконечно.

Из интересного:

Можно настроить визуальные и звуковые уведомления о новых сообщениях.

Есть возможность скачать письмо.

Доступно чтение в HTML.

Если случайно перезагрузили окно, вернуться к предыдущим email-адресам поможет кнопка «Восстановление доступа».

Рекламы нет — вместо этого предусмотрены донаты.

ONE OFF

Как и в предыдущем сервисе, ONE OFF предоставляет возможность включить оповещения. Временная почта создаётся сразу и работает в течение одного часа:

Создатели пишут, что их имейлы могут использоваться для регистрации в Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tumblr и т. д. Мы опробовали на Tumblr: регистрация прошла, но письмо не пришло. И так с несколькими сайтами. С чем связана подобная ошибка, неизвестно: возможно, это лишь временный сбой.

Подведём итоги

Возможность создавать одноразовые электронные ящики значительно упрощает жизнь тем, кто совершает в интернете много одноразовых посещений тех или иных ресурсов. В основном это интернет-магазины и сайты по оказанию услуг.

Временная почта оградит вас от спама и обеспечит полную анонимность. В эпоху, когда сайты то и дело теряют базы данных со своими пользователями, такой инструмент просто необходим.

А вы когда-нибудь пользовались временной почтой? Поделитесь в комментариях своими впечатлениями.

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