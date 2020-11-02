Разработчики, которых всегда не хватает: где брать и как нанимать

Сегодня невозможно представить запуск нового продукта без этапа разработки. Не так важна сфера деятельности компании и область применения продукта: в любом случае понадобится сайт и/или мобильное приложение, и здесь российские предприятия сталкиваются с проблемой.

Так, по словам зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, России нужно как минимум 150 тысяч ИТ-специалистов прямо сейчас, а через 4 года понадобится в два раза больше. С чем это связано и почему разработчиков всегда мало, расскажет Андрей Борю, преподаватель направления «Программирование» в Нетологии и Principal Engineer.

Андрей Борю, преподаватель направления «Программирование» в Нетологии и Principal Engineer

Как устроен рынок

Рынок IT все время развивается: так было десять лет назад, и сегодня ситуация не изменилась. Меняется только вектор: например, в последнее время растет направление data science, data engineering, machine learning и все, что с ними связано. Еще пять лет назад об этих направлениях почти не говорили, а теперь они — одни из самых актуальных.

В каждом языке программирования то и дело появляются новые фреймворки, программные платформы и программное обеспечение, новые разработки, библиотеки, и специалистам нужно постоянно за этим следить, чтобы оставаться востребованными. Отсюда первая причина нехватки разработчиков: на самосовершенствование в ИТ нужны время и средства. Редкий специалист успеет изучить все новшества и разобраться в них, и стоить такой кадр будет очень дорого.

Конечно, если бизнес, которому требуется такой разработчик, достаточно масштабный, то он сможет себе позволить нанимать опытных специалистов. Впрочем, есть и стартапы, которые готовы нормально платить. Но есть и такие компании, где руководство перешло из, например, строительной сферы, либо просто сферы, не связанной с ИТ: они не понимают, чем отличается уровень одного разработчика от другого. Отсюда ошибки: нанимают неопытных или тех, кто давно отстал от повестки.

Есть и другой вектор развития рынка. С учетом пандемии, самоизоляции и карантина, очень многие компании перешли на удаленный режим работы. Появляется дополнительная необходимость в специалистах, который могут настроить процессы для онлайн-работы бизнеса, обеспечить программное обеспечение для всей компании, чтобы каждый сотрудник без проблем работал из дома. Многих, и меня в том числе, приглашали удаленно работать в Азию, Европу, Канаду, США. Например, Китай перевел почти все обучение на удаленку, и потому появилась масса предложений и запросов на разработку программ для онлайн-обучения. И нельзя забывать про китайскую интернет-стену, так называемый Золотой щит, что тоже существенно сужает выборку разработчиков, которые соответствуют таким специфическим требованиям.

Специалист из вуза против самоучки

Еще одна причина нехватки специалистов — вузы не поставляют программистов в том виде, в котором они востребованы. Речь именно про недостаток специализированного образования. Я основываюсь на опыте: по итогам многочисленных собеседований чаще брали на работу самоучек, а не выпускников именитых институтов. Все потому, что вчерашний студент IT-вуза считает, что все знает, что он опытный специалист, но на деле теория и практика сильно расходятся.

Технологии развиваются очень быстро, и стандартные институтские программы не успевают за ними. Да, профессиональное образование необходимо, оно дает базу и системное мышление, но важно также и уметь добывать новую информацию, использовать ее, быть в тренде. Невозможно научить конкретным технологиям, с которыми можно будет работать через год — к этому времени они уже устареют.

Молодых разработчиков университеты поставляют в огромном количестве, но не хватает как раз опытных. Все потому, что многие боятся развиваться, не хотят тратить время на изучение нового и еще неизвестного. Им кажется, что учеба закончилась в вузе, но на самом деле учиться придется всю жизнь.

Как привлекать лучших специалистов

Для программистов высокая заработная плата не является единственным критерием. Конечно, она влияет на интерес сотрудника к компании, однако, для амбициозных кадров очень важны условия роста, возможность постоянно совершенствовать свои навыки и учиться, а также выполнять интересные задачи и работать в команде.

Надо понимать, что если постоянно делать одни и те же проекты и толком не развиваться, то уже через год станет ясно, что ты устарел. И, скажем, при поиске новой работы будет очень некомфортно, ведь ты банально не в курсе новых технологий. Если же твоя собственная компания дает развиваться, периодически меняет твой профиль, разрешает работать в разных областях, то, естественно, ты ценишь это, и работать становится в разы интереснее.

И, конечно, не надо забывать про удобство. Я, например, предпочитаю работать удаленно, поэтому буду особенно внимательно смотреть в сторону таких предложений. Специалисты будут смотреть на график работы, ведь сегодня многим важна возможность не ходить в офис строго каждый день, а быть более гибкими.

Какие ошибки допускают при найме

Большинство ошибок можно свести к одной: неправильной коммуникации. Это когда в самом начале специалист и работодатель не поняли друг друга либо неверно обрисовали зону ответственности и круг задач.

Например, компания нанимает крутого опытного специалиста на должность, которую он перерос. Человек был программистом, потом занялся архитектурными вопросами, поработал в девопс сфере; в конце концов, он понимает, как устроены процессы в компаниях, может их анализировать, автоматизировать, оптимизировать. И вдруг такому специалисту дают задачи простого программиста. В процессе работы конфликты неизбежны, ведь такой специалист то и дело будет пытаться применить свои навыки и высказывать мнение.

Другой пример: неправильно составленная вакансия. Нередко вакансии составляются эйчарами, которые не сильно разбираются в навыках разработчиков. Из-за этого в вакансии информация представлена в общих чертах: какие-то компетенции, какие-то технологии, и в итоге кандидат не правильно понимает, что его действительно ждет в этой компании.

Или ошибка, о которой я упоминал чуть выше: найм неопытных или устаревших специалистов. Это проблема руководства, которое пытается сэкономить, не разбираясь в тонкостях работы ИТ.

И самая серьезная ошибка: не давать развиваться разработчику. У многих ИТ-специалистов есть потребность в самостоятельности и свободе, в новых задачах, в развитии. Человек, который привык двигаться вперед, не сможет нормально работать в ограничениях, как следствие — он уйдет в другой проект или покинет компанию.

Поэтому, главный совет, если хотите получить крутого специалиста и не потерять его через пару месяцев: обеспечьте ему возможность расти и совершенствоваться и прислушивайтесь к его инициативам. Тогда вы получите по-настоящему благодарного и перспективного разработчика, который останется с вами надолго.