20 ноября онлайн пройдёт конференция 9th Data Science UA Conference.

Кому будет интересно?

Разработчикам, специалистам Data Science, руководителям проектов и компаний, исследователям искусственного интеллекта.

Что в программе?

24 часа нон-стоп докладов и дискуссий от более 70 специалистов. Спикеры из Amazon, Facebook AI, Airbus, Nvidia, Google и IBM поделятся опытом и максимально подробно расскажут, как AI меняет мир сегодня и что будет завтра.

Выступления поделены на три трека:

технический;

бизнес-трек;

практические воркшопы, посвящённые пошаговым алгоритмам.

Участники получат доступ к записям всех выступлений.

Язык конференции — английский.

Как попасть?

Купить билет на сайте мероприятия.

Кстати, по промокоду DSUA_TPROGER можно получить скидку 10%.

Купить билет

Максим Притула