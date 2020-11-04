9th Data Science UA Conference

  • 20 ноября
  • 5
  • Онлайн
  • 89 $
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Баннер конференции 9th Data Science UA Conference

20 ноября онлайн пройдёт конференция 9th Data Science UA Conference.

Кому будет интересно?

Разработчикам, специалистам Data Science, руководителям проектов и компаний, исследователям искусственного интеллекта.

Что в программе?

24 часа нон-стоп докладов и дискуссий от более 70 специалистов. Спикеры из Amazon, Facebook AI, Airbus, Nvidia, Google и IBM поделятся опытом и максимально подробно расскажут, как AI меняет мир сегодня и что будет завтра.

Выступления поделены на три трека:

  • технический;
  • бизнес-трек;
  • практические воркшопы, посвящённые пошаговым алгоритмам.

Участники получат доступ к записям всех выступлений.

Язык конференции — английский.

Как попасть?

Купить билет на сайте мероприятия.

Кстати, по промокоду DSUA_TPROGER можно получить скидку 10%.

Купить билет

Максим Притула

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