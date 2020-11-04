20 ноября онлайн пройдёт конференция 9th Data Science UA Conference.
Кому будет интересно?
Разработчикам, специалистам Data Science, руководителям проектов и компаний, исследователям искусственного интеллекта.
Что в программе?
24 часа нон-стоп докладов и дискуссий от более 70 специалистов. Спикеры из Amazon, Facebook AI, Airbus, Nvidia, Google и IBM поделятся опытом и максимально подробно расскажут, как AI меняет мир сегодня и что будет завтра.
Выступления поделены на три трека:
- технический;
- бизнес-трек;
- практические воркшопы, посвящённые пошаговым алгоритмам.
Участники получат доступ к записям всех выступлений.
Язык конференции — английский.
Как попасть?
Купить билет на сайте мероприятия.
Кстати, по промокоду DSUA_TPROGER можно получить скидку 10%.