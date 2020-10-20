Курс по блокчейн-разработке

  • Старт 2 ноября, 4 месяца
  • 13
  • Онлайн
  • От 65 000 до 108 000 ₽
Оставить заявкуСвязаться с организаторами
Партнёрский материал. Что это?
Курс по блокчейн-разработке

На GeekBrains открыт набор на курс по блокчейн-разработке.

Кому будет интересно?

  • Junior-разработчикам, рассматривающим блокчейн как перспективное направление.
  • Опытным разработчикам, владеющим навыками системного администрирования или backend-разработки.

Что в программе курса?

4 месяца обучения и два полноценных проекта в портфолио. Вы научитесь только тем навыкам и технологиям, которые необходимы современному блокчейн-разработчику.

Преподаватели курса работают в блокчейн-стартапах, некоторые из них проектировали и разрабатывали популярные платформы. Они поделятся знаниями о блокчейн-разработке и расскажут, как построить карьеру. Программа состоит из последовательных блоков:

  • Введение в блокчейн — систему распределённого реестра.
  • Основы криптографии.
  • Архитектура узла сети блокчейн.
  • Сетевое уровень взаимодействия.
  • Протоколы консенсуса.
  • Смарт-контракты.
  • Протоколы анонимизации.
  • Закрытые блокчейны и системы с разрешениями.
  • Масштабирование сетей блокчейн.
  • Пользовательские аспекты работы с блокчейном.

Кроме hard skills вы также получите подготовку по составлению резюме, прохождению собеседований и нахождению первой работы.

А что ещё интересного?

Сможете лично разобрать все непонятные моменты с наставником и задать преподавателю интересующие вопросы во время вебинаров. А менеджер по трудоустройству отправит подборки вакансий, чтобы вы откликнулись на самые крутые.

Как начать учиться на курсе?

Оставить заявку на странице и дождаться ответа от аккаунт-менеджера.

Оставить заявку

Тимур Кондратьев

Рекламные публикации для бизнеса:
sales@tproger.ru, +7 916 559-71-10

Tproger