На GeekBrains открыт набор на курс по блокчейн-разработке.

Кому будет интересно?

Junior-разработчикам, рассматривающим блокчейн как перспективное направление.

Опытным разработчикам, владеющим навыками системного администрирования или backend-разработки.

Что в программе курса?

4 месяца обучения и два полноценных проекта в портфолио. Вы научитесь только тем навыкам и технологиям, которые необходимы современному блокчейн-разработчику.

Преподаватели курса работают в блокчейн-стартапах, некоторые из них проектировали и разрабатывали популярные платформы. Они поделятся знаниями о блокчейн-разработке и расскажут, как построить карьеру. Программа состоит из последовательных блоков:

Введение в блокчейн — систему распределённого реестра.

Основы криптографии.

Архитектура узла сети блокчейн.

Сетевое уровень взаимодействия.

Протоколы консенсуса.

Смарт-контракты.

Протоколы анонимизации.

Закрытые блокчейны и системы с разрешениями.

Масштабирование сетей блокчейн.

Пользовательские аспекты работы с блокчейном.

Кроме hard skills вы также получите подготовку по составлению резюме, прохождению собеседований и нахождению первой работы.

А что ещё интересного?

Сможете лично разобрать все непонятные моменты с наставником и задать преподавателю интересующие вопросы во время вебинаров. А менеджер по трудоустройству отправит подборки вакансий, чтобы вы откликнулись на самые крутые.

Как начать учиться на курсе?

Оставить заявку на странице и дождаться ответа от аккаунт-менеджера.

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Тимур Кондратьев