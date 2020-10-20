На GeekBrains открыт набор на курс по блокчейн-разработке.
Кому будет интересно?
- Junior-разработчикам, рассматривающим блокчейн как перспективное направление.
- Опытным разработчикам, владеющим навыками системного администрирования или backend-разработки.
Что в программе курса?
4 месяца обучения и два полноценных проекта в портфолио. Вы научитесь только тем навыкам и технологиям, которые необходимы современному блокчейн-разработчику.
Преподаватели курса работают в блокчейн-стартапах, некоторые из них проектировали и разрабатывали популярные платформы. Они поделятся знаниями о блокчейн-разработке и расскажут, как построить карьеру. Программа состоит из последовательных блоков:
- Введение в блокчейн — систему распределённого реестра.
- Основы криптографии.
- Архитектура узла сети блокчейн.
- Сетевое уровень взаимодействия.
- Протоколы консенсуса.
- Смарт-контракты.
- Протоколы анонимизации.
- Закрытые блокчейны и системы с разрешениями.
- Масштабирование сетей блокчейн.
- Пользовательские аспекты работы с блокчейном.
Кроме hard skills вы также получите подготовку по составлению резюме, прохождению собеседований и нахождению первой работы.
А что ещё интересного?
Сможете лично разобрать все непонятные моменты с наставником и задать преподавателю интересующие вопросы во время вебинаров. А менеджер по трудоустройству отправит подборки вакансий, чтобы вы откликнулись на самые крутые.
Как начать учиться на курсе?
Оставить заявку на странице и дождаться ответа от аккаунт-менеджера.