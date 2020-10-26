На GeekBrains открыт набор на факультет бизнес-аналитики. За год обучения научитесь необходимым навыкам и сможете пойти работать начинающим бизнес-аналитиком.
Кому будет интересно?
- Новичкам и выпускникам вузов, которые хотят научиться анализировать бизнес-процессы и развивать IT-проекты.
- Начинающим аналитикам, которые смогут улучшить аналитические способности, научиться автоматизировать бизнес-процессы и ставить задачи системным аналитикам.
- Специалистам смежных профессий, которые научатся воплощать идеи в задачи и улучшать ваши проекты.
Что в программе курса?
Будете учиться по актуальной программе, которую можно освоить даже без технического бэкграунда. Изучите популярные методологии бизнес-анализа, научитесь моделировать и оформлять бизнес-процессы, а также попробуете себя в анализе данных и выучите Python для аналитиков.
Преподаватели факультета — это системные и бизнес-аналитики в Abi, JTI, Virtex food, Альфа-Банке. Программа состоит из 4 последовательных блоков:
- Бизнес-анализ.
- Анализ данных.
- Процесс разработки ПО и базы данных.
- Python для аналитиков.
Кроме hard skills вы также получите подготовку по работе в команде, составлению резюме, прохождению собеседований и нахождению первой работы.
А что ещё интересного?
Сможете лично разобрать все непонятные моменты с наставником и задать преподавателю интересующие вопросы во время вебинаров. А менеджер по трудоустройству отправит подборки вакансий, чтобы вы откликнулись на самые крутые.
Как начать учиться на факультете?
Оставить заявку на странице факультета и дождаться ответа от аккаунт-менеджера.