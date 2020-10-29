20 ноября онлайн пройдёт шоу-конференция IT Nights.
Кого приглашают?
Project/Product-менеджеров, разработчиков, UI/UX-дизайнеров, редакторов, HR-менеджеров, маркетологов, тимлидов и аналитиков.
Что в программе?
Безумные рубрики, где спикеры будут:
- готовить бутерброды и рассказывать про свои неудачи;
- заключать пари с лидерами мнений;
- обсуждать Al, код, хакеров, новости и много шутить.
Среди докладов:
- необходимость софт скиллов;
- что лучше — стартап или работа в корпорации;
- почему HR-мир жесток к джунам.
Как попасть?
Купить билет на сайте мероприятия и присоединиться в специальной платформе в день начала.
По промокоду TPROGER можно получить скидку 15%.