Конференция IT Nights

  • 20 ноября в 20:00
  • 10
  • Онлайн
  • От 990 до 3000 ₽
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Баннер шоу IT Nights

20 ноября онлайн пройдёт шоу-конференция IT Nights.

Кого приглашают?

Project/Product-менеджеров, разработчиков, UI/UX-дизайнеров, редакторов, HR-менеджеров, маркетологов, тимлидов и аналитиков.

Что в программе?

Безумные рубрики, где спикеры будут:

  • готовить бутерброды и рассказывать про свои неудачи;
  • заключать пари с лидерами мнений;
  • обсуждать Al, код, хакеров, новости и много шутить.

Среди докладов:

  • необходимость софт скиллов;
  • что лучше — стартап или работа в корпорации;
  • почему HR-мир жесток к джунам.

Как попасть?

Купить билет на сайте мероприятия и присоединиться в специальной платформе в день начала.

По промокоду TPROGER можно получить скидку 15%.

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Максим Притула

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