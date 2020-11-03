С 11 по 14 ноября онлайн пройдёт конференция C++ Russia 2020 Piter.
Кому будет интересно?
Конференция рассчитана на опытных разработчиков.
Что в программе?
Русско- и англоязычные специалисты обсудят
- многопоточность;
- производительность;
- архитектуру;
- инфраструктурные решения.
Можно будет принять участие в тематических дискуссиях и воркшопах, а также посмотреть интервью с экспертами.
Доклады пройдут одновременно в трёх залах, но участники смогут посмотреть записи выступлений.
Как попасть?
Купить билет на сайте мероприятия.