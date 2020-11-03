Конференция C++ Russia 2020 Piter

  • 11–14 ноября
  • 2
  • Онлайн
  • От 14 500 до 58 000 ₽
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Баннер конференции C++ Russia 2020 Piter

С 11 по 14 ноября онлайн пройдёт конференция C++ Russia 2020 Piter.

Кому будет интересно?

Конференция рассчитана на опытных разработчиков.

Что в программе?

Русско- и англоязычные специалисты обсудят

  • многопоточность;
  • производительность;
  • архитектуру;
  • инфраструктурные решения.

Можно будет принять участие в тематических дискуссиях и воркшопах, а также посмотреть интервью с экспертами.

Доклады пройдут одновременно в трёх залах, но участники смогут посмотреть записи выступлений.

Как попасть?

Купить билет на сайте мероприятия.

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Максим Притула

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