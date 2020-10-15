21 октября состоится онлайн-митап Data Quality Meetup #2.
Кому будет интересно?
Инженерам Data Quality, BI-разработчикам, тестировщикам, а также начинающим специалистам и студентам.
О чём поговорят?
Андрей Беспалов расскажет расскажет про аспекты работы Data Quality инженера на проектах::
- какие трудности ожидать в начале работы на проекте;
- пересечение и разница между Data Quality и традиционным тестированием;
- взаимодействие с другими командами в роли DQ-инженера;
- какие навыки полезно иметь и другие.
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте митапа и присоединиться к онлайн-трансляции в Zoom.