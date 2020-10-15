Data Quality Meetup #2

  • 21 октября в 19:00
  • 4
  • Онлайн
  • Беcплатно
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Баннер Data Quality Meetup #2

21 октября состоится онлайн-митап Data Quality Meetup #2.

Кому будет интересно?

Инженерам Data Quality, BI-разработчикам, тестировщикам, а также начинающим специалистам и студентам.

О чём поговорят?

Андрей Беспалов расскажет расскажет про аспекты работы Data Quality инженера на проектах::

  • какие трудности ожидать в начале работы на проекте;
  • пересечение и разница между Data Quality и традиционным тестированием;
  • взаимодействие с другими командами в роли DQ-инженера;
  • какие навыки полезно иметь и другие.

Как попасть?

Зарегистрироваться на сайте митапа и присоединиться к онлайн-трансляции в Zoom.

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Максим Притула

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