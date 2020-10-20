29 октября пройдёт вторая онлайн-встреча по информационной безопасности Digital Security ON AIR.
Что в программе?
Секция вопросов и ответов, онлайн CTF, квиз и призы победителям, а также доклады экспертов:
- Евгений Рассказов и Руслан Закиров — «Арсенал исследователя UEFI BIOS».
- Глеб Чербов и Илья Булатов — «Самое слабое звено инфраструктуры эквайринга».
- Вадим Шелест — «Золотой век Red Teaming С2 фреймворков».
- Даниил Бельтюков — «Защита Kubernetes со всех сторон».
Как попасть?
Зарегистрироваться на странице встречи.