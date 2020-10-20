Digital Security ON AIR

  • 29 октября в 17:00
  • 0
  • Онлайн
  • Беcплатно
ЗарегистрироватьсяСвязаться с организаторами
Digital Security ON AIR

29 октября пройдёт вторая онлайн-встреча по информационной безопасности Digital Security ON AIR.

Что в программе?

Секция вопросов и ответов, онлайн CTF, квиз и призы победителям, а также доклады экспертов:

  • Евгений Рассказов и Руслан Закиров — «Арсенал исследователя UEFI BIOS».
  • Глеб Чербов и Илья Булатов — «Самое слабое звено инфраструктуры эквайринга».
  • Вадим Шелест — «Золотой век Red Teaming С2 фреймворков».
  • Даниил Бельтюков — «Защита Kubernetes со всех сторон».

Как попасть?

Зарегистрироваться на странице встречи.

Зарегистрироваться

Светлана Козлова

Вы организатор события или курсов?
Узнайте, как рассказать о них 200 000 человек.

C++ Developer
Москва, можно удалённо, по итогам собеседования
Все вакансии
Разместить вакансию