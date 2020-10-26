Факультет Fullstack JavaScript

На GeekBrains можно изучить fullstack веб-разработку на JavaScript. За 15 месяцев обучения разработаете 3 проекта для портфолио и сможете пойти работать начинающим веб-разработчиком.

Кому будет интересно?

Новичкам, которые хотят освоить профессию fullstack-разработчика: вы научитесь делать сайты и высоконагруженные сервисы и приложения.

Начинающим разработчикам, осваивающим полный цикл создания сайтов и веб-приложений.

Что в программе курса?

За 15 месяцев научитесь только тем навыкам и технологиям, которые необходимы современному фронтендеру или фуллстек-разработчику. Например, вы узнаете, как работает браузер и как обеспечивается сетевое взаимодействие, изучите React.js, TypeScript и даже разработаете несколько кроссплатформенных приложений на Electron.js и React Native.

Преподаватели — ведущие специалисты из GeekBrains и Delivery Club. Они имеют опыт в проектировании корпоративных порталов и микросервисов, backend-разработке интернет-магазинов. Программа состоит из 4 последовательных блоков:

Фронтенд-разработка на JavaScript.

Современная фронтенд-разработка.

Бэкенд-разработка на JavaScript.

Фулстек-разработка на JavaScript.

Кроме hard skills вы также получите подготовку по работе в команде, составлению резюме, прохождению собеседований и нахождению первой работы.

А что ещё интересного?

Сможете лично разобрать все непонятные моменты с наставником и задать преподавателю интересующие вопросы во время вебинаров. А менеджер по трудоустройству отправит подборки вакансий, чтобы вы откликнулись на самые крутые.

Как начать учиться на факультете?

Оставить заявку на странице факультета и дождаться ответа от аккаунт-менеджера.

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Тимур Кондратьев