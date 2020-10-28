День открытых дверей «Golang Developer. Professional»

  • 6 ноября в 20:00
  • 23
  • Онлайн
  • Беcплатно
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Партнёрский материал. Что это?
Golang Developer. Professional

6 ноября OTUS проведёт День открытых дверей онлайн-курса «Golang Developer. Professional».

Что в программе?

Вебинар ведёт руководитель программы, преподаватель-практик Антон Телышев. В ходе вебинара участники:

  • узнают, насколько востребованы Golang-разработчики в период/после кризиса;
  • обсудят перспективы выпускников и лайфхаки по оплате курса;
  • получат ответы на все свои вопросы по Golang-разработке.

Демо-урок является частью онлайн-курса «Разработчик Golang». Он подойдёт для веб-разработчиков, которые хотят переквалифицироваться в Go и расширить свой уровень мастерства. Вебинар — это возможность попробовать курс, познакомиться с преподавателем и получить ценные знания.

Как попасть?

Зарегистрироваться по ссылке на странице мероприятия.

Кстати, до 30 ноября по промокоду TPROGER можно получить скидку 5%.

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