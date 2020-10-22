Конференция Heisenbug 2020 Moscow

  • 4–7 ноября
  • 7
  • Онлайн
  • От 14 500 до 64 000 ₽
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С 4 по 7 ноября онлайн пройдёт ежегодная техническая конференция Heisenbug 2020 Moscow.

Кому будет интересно?

Тестировщикам, специалистам по автоматическому и нагрузочному тестированию и техническим руководителям.

Что в программе?

Мастер классы и доклады англо- и русскоязычных специалистов:

  • автоматизация тестирования;
  • инструменты и окружение для ручного и автоматизированного тестирования;
  • тестирование распределённых систем;
  • тестирование мобильных приложений;
  • UX, Security;
  • нагрузочное тестирование, performance-тестирование, бенчмаркинг;
  • AI в тестировании.

Также участников ждут воркшопы и интервью с мировыми экспертами по веб-тестированию, BOF-сессии и активности от организаторов.

Как попасть?

Купить билет на сайте мероприятия.

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Максим Притула

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