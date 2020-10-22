С 4 по 7 ноября онлайн пройдёт ежегодная техническая конференция Heisenbug 2020 Moscow.
Кому будет интересно?
Тестировщикам, специалистам по автоматическому и нагрузочному тестированию и техническим руководителям.
Что в программе?
Мастер классы и доклады англо- и русскоязычных специалистов:
- автоматизация тестирования;
- инструменты и окружение для ручного и автоматизированного тестирования;
- тестирование распределённых систем;
- тестирование мобильных приложений;
- UX, Security;
- нагрузочное тестирование, performance-тестирование, бенчмаркинг;
- AI в тестировании.
Также участников ждут воркшопы и интервью с мировыми экспертами по веб-тестированию, BOF-сессии и активности от организаторов.
Как попасть?
Купить билет на сайте мероприятия.