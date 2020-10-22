С 4 по 7 ноября онлайн пройдёт ежегодная техническая конференция Heisenbug 2020 Moscow.

Кому будет интересно?

Тестировщикам, специалистам по автоматическому и нагрузочному тестированию и техническим руководителям.

Что в программе?

Мастер классы и доклады англо- и русскоязычных специалистов:

автоматизация тестирования;

инструменты и окружение для ручного и автоматизированного тестирования;

тестирование распределённых систем;

тестирование мобильных приложений;

UX, Security;

нагрузочное тестирование, performance-тестирование, бенчмаркинг;

AI в тестировании.

Также участников ждут воркшопы и интервью с мировыми экспертами по веб-тестированию, BOF-сессии и активности от организаторов.

Как попасть?

Купить билет на сайте мероприятия.

Купить билет

Максим Притула