Интенсив «CyberSecurity: Level 0»

  • 9–11 ноября
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  • Онлайн
  • От 5000 до 5750 ₽
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Партнёрский материал. Что это?
Обложка: Интенсив «CyberSecurity: Level 0»

С 9 по 11 ноября пройдёт интенсив «CyberSecurity: Level 0».

Что в программе?

Ведущий интенсива — Ильдар Садыков, руководитель департамента ИБ ФБ МСЭ.

За 3 дня разберётесь, как построить свой путь в кибербезопасности, а также научитесь:

  • проводить атаки на сетевой уровень, с целью исследования потенциально зловредных узлов;
  • расследовать инциденты информационной безопасности с помощью анализа отпечатков операционных систем;
  • работать с системами обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS);
  • настраивать систему для выявления инцидентов, основанной на системе обнаружения вторжения.

Как попасть?

Зарегистрироваться на странице интенсива.

Кстати, по промокоду TPROGER стоимость интенсива 5000 рублей.

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Светлана Козлова

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