С 9 по 11 ноября пройдёт интенсив «CyberSecurity: Level 0».
Что в программе?
Ведущий интенсива — Ильдар Садыков, руководитель департамента ИБ ФБ МСЭ.
За 3 дня разберётесь, как построить свой путь в кибербезопасности, а также научитесь:
- проводить атаки на сетевой уровень, с целью исследования потенциально зловредных узлов;
- расследовать инциденты информационной безопасности с помощью анализа отпечатков операционных систем;
- работать с системами обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS);
- настраивать систему для выявления инцидентов, основанной на системе обнаружения вторжения.
Как попасть?
Зарегистрироваться на странице интенсива.
Кстати, по промокоду TPROGER стоимость интенсива 5000 рублей.