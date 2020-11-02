С 9 по 11 ноября пройдёт интенсив «CyberSecurity: Level 0».

Что в программе?

Ведущий интенсива — Ильдар Садыков, руководитель департамента ИБ ФБ МСЭ.

За 3 дня разберётесь, как построить свой путь в кибербезопасности, а также научитесь:

проводить атаки на сетевой уровень, с целью исследования потенциально зловредных узлов;

расследовать инциденты информационной безопасности с помощью анализа отпечатков операционных систем;

работать с системами обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS);

настраивать систему для выявления инцидентов, основанной на системе обнаружения вторжения.

Как попасть?

Зарегистрироваться на странице интенсива.

Кстати, по промокоду TPROGER стоимость интенсива 5000 рублей.

Зарегистрироваться

Светлана Козлова