IT Recruiting — HR Forum 2020

29–30 октября состоится форум IT Recruiting.
Кому будет интересно?
Руководителям по подбору персонала, HR и IT-рекрутерам.
Что в программе?
Доклады, дискуссии мастер-классы и кейсы от специалистов на следующие темы:
- как изменились компенсационные пакеты за период пандемии;
- адаптация новичков на удалённой работе;
- как тимлиду и IT-рекрутеру научиться общаться и слышать друг друга.
Что ещё интересного?
Кофе-брейки и обеды от организатора.
В конце первого дня форума пройдёт фуршет для участников.
Как попасть?
Купить билет на сайте мероприятия и приехать по адресу: Москва, ул. Сущёвский Вал, 74.