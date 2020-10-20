IT Recruiting — HR Forum 2020

  • 29–30 октября
  • 3
  • Москва
  • От 45 900 до 50 490 ₽
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Баннер форума IT Recruiting - HR Forum 2020

29–30 октября состоится форум IT Recruiting.

Кому будет интересно?

Руководителям по подбору персонала, HR и IT-рекрутерам.

Что в программе?

Доклады, дискуссии мастер-классы и кейсы от специалистов на следующие темы:

  • как изменились компенсационные пакеты за период пандемии;
  • адаптация новичков на удалённой работе;
  • как тимлиду и IT-рекрутеру научиться общаться и слышать друг друга.

Что ещё интересного?

Кофе-брейки и обеды от организатора.

В конце первого дня форума пройдёт фуршет для участников.

Как попасть?

Купить билет на сайте мероприятия и приехать по адресу: Москва, ул. Сущёвский Вал, 74.

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Максим Притула

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