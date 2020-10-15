С 22 по 24 октября пройдёт бесплатный онлайн-интенсив «Стань агентом 007 за 3 дня с помощью Java».

Кому будет интересно?

Новичкам в программировании и начинающим Java-разработчикам.

Чему можно научиться?

записывать звук с микрофона компьютера сторонней программой и сохранять записи в облаке;

отправлять созданные файлы с записью в Dropbox;

писать код и вносить в него изменения;

читать и записывать файлы в Java;

работать с потоками и выполнять в них задачи параллельно;

подключать для работы внешние библиотеки;

программировать на языке Java;

выявлять исключения и обрабатывать их.

Что ещё интересного?

Все участники получат электронную книгу Кея Петерсона и Дэвида Колба «Век живи — век учись» от издательства «МИФ».

Авторам трёх лучших проектов организаторы подарят сертификат на обучение в Skillbox.

Как попасть?

Оставить свою почту на странице интенсива.

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Светлана Козлова