С 22 по 24 октября пройдёт бесплатный онлайн-интенсив «Стань агентом 007 за 3 дня с помощью Java».
Кому будет интересно?
Новичкам в программировании и начинающим Java-разработчикам.
Чему можно научиться?
- записывать звук с микрофона компьютера сторонней программой и сохранять записи в облаке;
- отправлять созданные файлы с записью в Dropbox;
- писать код и вносить в него изменения;
- читать и записывать файлы в Java;
- работать с потоками и выполнять в них задачи параллельно;
- подключать для работы внешние библиотеки;
- программировать на языке Java;
- выявлять исключения и обрабатывать их.
Что ещё интересного?
Все участники получат электронную книгу Кея Петерсона и Дэвида Колба «Век живи — век учись» от издательства «МИФ».
Авторам трёх лучших проектов организаторы подарят сертификат на обучение в Skillbox.
Как попасть?
Оставить свою почту на странице интенсива.