Идёт новый набор на учебную программу по Java-разработке от команды Java Mentor. Главная особенность — оплата обучения происходит только после вашего трудоустройства Java-разработчиком.
Какие требования к кандидатам?
- нужно знать основы Java, чтобы пройти тестовое задание и пройти личное собеседование ментором;
- быть готовым уделять обучению минимум 25 часов в неделю;
- жить в Москве либо быть готовым к переезду;
- быть старше 18 лет и младше 54 лет.
Чему научат?
Востребованному на IT-рынке стеку на Java: ООП, Java Core, веб-технологии и Enterprise-разработке на Java с практикующими специалистами. В программе обучения:
- Java Core — 1,5 месяца;
- подготовка к проекту (Spring + Hibernate) — 1,5 месяца;
- командный коммерческий проект — 2 месяца;
- подготовка к собеседованию и трудоустройство — 0,5 месяца.
Каждый студент проходит обучение с наставником, который контролирует усвоение материала на каждом этапе: делает жёсткое ревью знаний и кода.
В процессе обучения вы разработаете коммерческий проект в команде, который можно вписать в резюме.
После завершения основной программы HR-специалист поможет подготовиться к собеседованиям и составить конкурентное резюме.
Это действительно бесплатно?
Вы ничего не будете платить, пока не устроитесь на работу Java-разработчиком. После этого 17 % вашей зарплаты на протяжении двух лет будут идти на оплату полученных знаний.
Следующие два года вы будете получать карьерную поддержку и развитие от специалистов, проходить тренинги и участвовать в митапах и тематических мастер-классах.
Как начать учиться?
Подать заявку на сайте Java Mentor, выполнить тестовое задание до 20 ноября и пройти личное собеседование для отбора на проект.