Идёт новый набор на учебную программу по Java-разработке от команды Java Mentor. Главная особенность — оплата обучения происходит только после вашего трудоустройства Java-разработчиком.

Какие требования к кандидатам?

нужно знать основы Java, чтобы пройти тестовое задание и пройти личное собеседование ментором;

быть готовым уделять обучению минимум 25 часов в неделю;

жить в Москве либо быть готовым к переезду;

быть старше 18 лет и младше 54 лет.

Чему научат?

Востребованному на IT-рынке стеку на Java: ООП, Java Core, веб-технологии и Enterprise-разработке на Java с практикующими специалистами. В программе обучения:

Java Core — 1,5 месяца;

подготовка к проекту (Spring + Hibernate) — 1,5 месяца;

командный коммерческий проект — 2 месяца;

подготовка к собеседованию и трудоустройство — 0,5 месяца.

Каждый студент проходит обучение с наставником, который контролирует усвоение материала на каждом этапе: делает жёсткое ревью знаний и кода.

В процессе обучения вы разработаете коммерческий проект в команде, который можно вписать в резюме.

После завершения основной программы HR-специалист поможет подготовиться к собеседованиям и составить конкурентное резюме.

Это действительно бесплатно?

Вы ничего не будете платить, пока не устроитесь на работу Java-разработчиком. После этого 17 % вашей зарплаты на протяжении двух лет будут идти на оплату полученных знаний.

Следующие два года вы будете получать карьерную поддержку и развитие от специалистов, проходить тренинги и участвовать в митапах и тематических мастер-классах.

Как начать учиться?

Подать заявку на сайте Java Mentor, выполнить тестовое задание до 20 ноября и пройти личное собеседование для отбора на проект.

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