Всё о курсе «Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes»

12 ноября пройдёт день открытых дверей онлайн-курса «Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes».
Кого приглашают?
Администраторов, DevOps, СТО, системных инженеров и разработчиков с опытом.
Что в программе?
- познакомитесь с преподавателем-практиком Львом Николаевым (инженером и тренером Экспресс 42);
- сможете задать любые вопросы;
- узнаете подробнее о хардкорной программе курса, формате обучения и выпускном проекте;
- послушаете о карьерных перспективах и лайфхаках по оплате курса.
Как попасть?
Зарегистрироваться на странице мероприятия и пройти вступительный тест.
Кстати, до 30 ноября по промокоду TPROGER можно получить скидку 5%.