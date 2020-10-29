Всё о курсе «Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes»

12 ноября пройдёт день открытых дверей онлайн-курса «Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes».

Администраторов, DevOps, СТО, системных инженеров и разработчиков с опытом.

Зарегистрироваться на странице мероприятия и пройти вступительный тест.

Кстати, до 30 ноября по промокоду TPROGER можно получить скидку 5%.