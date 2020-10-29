Всё о курсе «Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes»

  • 12 ноября в 20:00
  • 11
  • Онлайн
  • Беcплатно
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Обложка: Всё о курсе «Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes»

12 ноября пройдёт день открытых дверей онлайн-курса «Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes».

Кого приглашают?

Администраторов, DevOps, СТО, системных инженеров и разработчиков с опытом.

Что в программе?

  • познакомитесь с преподавателем-практиком Львом Николаевым (инженером и тренером Экспресс 42);
  • сможете задать любые вопросы;
  • узнаете подробнее о хардкорной программе курса, формате обучения и выпускном проекте;
  • послушаете о карьерных перспективах и лайфхаках по оплате курса.

Как попасть?

Зарегистрироваться на странице мероприятия и пройти вступительный тест.

Кстати, до 30 ноября по промокоду TPROGER можно получить скидку 5%.

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Светлана Козлова

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