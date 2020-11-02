Конференция Mobius 2020 Moscow

С 11 по 14 ноября онлайн пройдёт ежегодная конференция для мобильных разработчиков Mobius 2020 Moscow.
Что в программе?
4 дня докладов, воркшопов и Q&A-сессий. Опытные спикеры обсудят:
- работу платформ (iOS / Android) и языков программирования (Swift / Kotlin / Java);
- подходы и практики в разработке мобильных приложений, работу с фреймворками;
- архитектурные паттерны, legacy и технический долг, рефакторинг;
- качество продукта;
- тренды в мобильной разработке;
- инфраструктуру (системы сборки, CI/CD, DevOps, continuous testing).
Участникам будут доступны записи выступлений.
Как попасть?
Купить билет на сайте мероприятия.