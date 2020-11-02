Конференция Mobius 2020 Moscow

  • 11–14 ноября
  • 7
  • Онлайн
  • От 14 500 до 58 000 ₽
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С 11 по 14 ноября онлайн пройдёт ежегодная конференция для мобильных разработчиков Mobius 2020 Moscow.

Что в программе?

4 дня докладов, воркшопов и Q&A-сессий. Опытные спикеры обсудят:

  • работу платформ (iOS / Android) и языков программирования (Swift / Kotlin / Java);
  • подходы и практики в разработке мобильных приложений, работу с фреймворками;
  • архитектурные паттерны, legacy и технический долг, рефакторинг;
  • качество продукта;
  • тренды в мобильной разработке;
  • инфраструктуру (системы сборки, CI/CD, DevOps, continuous testing).

Участникам будут доступны записи выступлений.

Как попасть?

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Максим Притула

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