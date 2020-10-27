2 и 16 ноября пройдёт интенсив «Pentesting: Level 0».
Кому будет интересно?
- Системным администраторам, которые хотят развиваться в области кибербезопасности, выйти на новый уровень в профессии и доходе.
- Новичкам, который хотят освоить азы, развиваться в направлении хакинга, информационной безопасности и работать с этим.
- ИБ-специалистам из «команды BlueTeam» с интересом к техникам и процессам взлома.
- Разработчикам с желанием изучить процессы взлома и типовые уязвимости, чтобы применить эти знания в своём проекте.
- Руководителям IT-службы, заинтересованным в построении процессов, связанных с ИБ и которым будет полезно понимание действий хакеров при атаке на инфраструктуру.
Что в программе?
Ведущий интенсива — Егор Богомолов, Head of Information Security Services в HackerU Russia.
За 3 дня участники опробуют на практике:
- типовые уязвимости веб-приложений и способы их эксплуатации;
- взлом веб-приложений через эксплуатацию нескольких уязвимостей;
- фреймворк Metasploit и взлом приложений с его помощью;
- фишинговые атаки через почтовые сервисы и клиентские почтовые приложения;
- поиск типовых уязвимостей публичных корпоративных сервисов.
Как попасть?
Оставить заявку на странице мероприятия.
Кстати, по промокоду TPROGER стоимость интенсива 5000 рублей.