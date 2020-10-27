Интенсив «Pentesting: Level 0»

  • 2–4 ноября
  • 11
  • Онлайн
  • От 5000 до 5750 ₽
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Партнёрский материал. Что это?
Интенсив «Pentesting: Level 0»

2 и 16 ноября пройдёт интенсив «Pentesting: Level 0».

Кому будет интересно?

  • Системным администраторам, которые хотят развиваться в области кибербезопасности, выйти на новый уровень в профессии и доходе.
  • Новичкам, который хотят освоить азы, развиваться в направлении хакинга, информационной безопасности и работать с этим.
  • ИБ-специалистам из «команды BlueTeam» с интересом к техникам и процессам взлома.
  • Разработчикам с желанием изучить процессы взлома и типовые уязвимости, чтобы применить эти знания в своём проекте.
  • Руководителям IT-службы, заинтересованным в построении процессов, связанных с ИБ и которым будет полезно понимание действий хакеров при атаке на инфраструктуру.

Что в программе?

Ведущий интенсива — Егор Богомолов, Head of Information Security Services в HackerU Russia.

За 3 дня участники опробуют на практике:

  • типовые уязвимости веб-приложений и способы их эксплуатации;
  • взлом веб-приложений через эксплуатацию нескольких уязвимостей;
  • фреймворк Metasploit и взлом приложений с его помощью;
  • фишинговые атаки через почтовые сервисы и клиентские почтовые приложения;
  • поиск типовых уязвимостей публичных корпоративных сервисов.

Как попасть?

Оставить заявку на странице мероприятия.

Кстати, по промокоду TPROGER стоимость интенсива 5000 рублей.

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