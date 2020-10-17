Международная олимпиада по программированию Proggy-Buggy Contest 2020

24 октября пройдёт юмористическая международная олимпиада Proggy-Buggy Contest 2020.
Кто может участвовать?
Все, кому интересно программирование: ученики, студенты, начинающие и опытные разработчики.
Как будет проходить?
Участвовать можно индивидуально или в команде до трёх человек.
Язык олимпиады — английский. Соревнование пройдёт в двух категориях:
- аматоры (без опыта участия в олимпиадах по программированию или других соревнованиях);
- профессионалы (участники Национальной студенческой (ACM ICPC), школьной (IOI) олимпиады по программированию или других соревнований).
За 42 минуты участникам нужно будет решить 13 задач одном из доступных языков программирования:
- C и С++;
- Free Pascal;
- Java;
- Mono C#;
- Python;
- Ruby;
- PHP;
- JavaScript.
Как попасть?
Заполнить регистрационную форму на сайте.