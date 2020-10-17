Международная олимпиада по программированию Proggy-Buggy Contest 2020

  • 24 октября в 16:00
  • 3
  • Онлайн
  • Беcплатно
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Баннер международной олимпиады Proggy-Buggy Contest 2020

24 октября пройдёт юмористическая международная олимпиада Proggy-Buggy Contest 2020.

Кто может участвовать?

Все, кому интересно программирование: ученики, студенты, начинающие и опытные разработчики.

Как будет проходить?

Участвовать можно индивидуально или в команде до трёх человек.

Язык олимпиады — английский. Соревнование пройдёт в двух категориях:

  • аматоры (без опыта участия в олимпиадах по программированию или других соревнованиях);
  • профессионалы (участники Национальной студенческой (ACM ICPC), школьной (IOI) олимпиады по программированию или других соревнований).

За 42 минуты участникам нужно будет решить 13 задач одном из доступных языков программирования:

  • C и С++;
  • Free Pascal;
  • Java;
  • Mono C#;
  • Python;
  • Ruby;
  • PHP;
  • JavaScript.

Как попасть?

Заполнить регистрационную форму на сайте.

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Максим Притула

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