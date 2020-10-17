Международная олимпиада по программированию Proggy-Buggy Contest 2020

24 октября пройдёт юмористическая международная олимпиада Proggy-Buggy Contest 2020.

Кто может участвовать?

Все, кому интересно программирование: ученики, студенты, начинающие и опытные разработчики.

Как будет проходить?

Участвовать можно индивидуально или в команде до трёх человек.

Язык олимпиады — английский. Соревнование пройдёт в двух категориях:

аматоры (без опыта участия в олимпиадах по программированию или других соревнованиях);

профессионалы (участники Национальной студенческой (ACM ICPC), школьной (IOI) олимпиады по программированию или других соревнований).

За 42 минуты участникам нужно будет решить 13 задач одном из доступных языков программирования:

C и С++;

Free Pascal;

Java;

Mono C#;

Python;

Ruby;

PHP;

JavaScript.

Как попасть?

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Максим Притула