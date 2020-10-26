Онлайн-курс программирования для учеников Codemica

До 9 ноября открыт набор на онлайн-курс программирования от Codemica.
Кому подойдёт?
Желающим научиться программировать. Записаться могут ученики с 1 по 11, а также студенты и взрослые.
Программа отличается и адаптирована под каждую возрастную категорию.
Что в программе?
- 1–4 класс. Курс в игровой форме, где ребята научатся создавать игры и мультфильмы на Scratch и узнают о самых базовых принципах программирования.
- 5–6 класс. Создание 2D-игр на Python, знакомство со средой разработки, циклами, условными операторами, принципами ООП.
- 7–11 класс, студенты и взрослые. Полный курс по изучению программирования на Java.
А после завершения курса ученики получат выпускное свидетельство.
Что ещё полезного?
По ходу обучения будет возможность бесплатно пользоваться дополнительными материалами, смотреть мастер-классы и следить за блогом курса.
Общение с большим количеством IT-специалистов, которые будут сопровождать учащегося на протяжении курса.
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте курса.
Кстати, по промокоду MYFRIENDS можно получить скидку 500 рублей.