Онлайн-курс программирования для учеников Codemica

До 9 ноября открыт набор на онлайн-курс программирования от Codemica.

Кому подойдёт?

Желающим научиться программировать. Записаться могут ученики с 1 по 11, а также студенты и взрослые.

Программа отличается и адаптирована под каждую возрастную категорию.

Что в программе?

1–4 класс. Курс в игровой форме, где ребята научатся создавать игры и мультфильмы на Scratch и узнают о самых базовых принципах программирования.

5–6 класс. Создание 2D-игр на Python, знакомство со средой разработки, циклами, условными операторами, принципами ООП.

7–11 класс, студенты и взрослые. Полный курс по изучению программирования на Java.

А после завершения курса ученики получат выпускное свидетельство.

Что ещё полезного?

По ходу обучения будет возможность бесплатно пользоваться дополнительными материалами, смотреть мастер-классы и следить за блогом курса.

Общение с большим количеством IT-специалистов, которые будут сопровождать учащегося на протяжении курса.

Как попасть?

Зарегистрироваться на сайте курса.

Кстати, по промокоду MYFRIENDS можно получить скидку 500 рублей.

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Максим Притула