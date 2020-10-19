4 ноября IT-компания Maxima запускает онлайн-курс для QA-инженеров уровня Junior и Middle.
Кому подойдёт?
Специалистам, которые хотят понимать, в какую сторону развиваться, и показывать теоретическую экспертность на собеседованиях.
Что в программе?
Курс состоит из 15 занятий по 2 часа. Среди тем:
- API. REST, SOAP.
- SQL. Сложные запросы и хранимые процедуры.
- Тестирование документации. Стандарты (ГОСТ, ISO).
- Тест-дизайн.
- Методологии.
- Мобильные приложения. Обзор инструментария.
- Web. Архитектура. Обзор инструментария.
- Автотесты. Обзор инструментария.
- DevOps. CI. Pipeline.
- Метрики.
- Нагрузочное тестирование. Обзор инструментария.
Преподаватель — действующий QA Lead консалтинговой компании Иван Морщагин.
Как попасть?
Зарегистрироваться и купить билет на странице курса.
С 21 октября стоимость поднимется до 25 000 рублей.