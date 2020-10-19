Курс для QA-инженеров

  • 4 ноября
  • 4 часа в неделю
  • 5
  • Онлайн
  • От 20 000 до 25 000 ₽
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Партнёрский материал. Что это?
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4 ноября IT-компания Maxima запускает онлайн-курс для QA-инженеров уровня Junior и Middle.

Кому подойдёт?

Специалистам, которые хотят понимать, в какую сторону развиваться, и показывать теоретическую экспертность на собеседованиях.

Что в программе?

Курс состоит из 15 занятий по 2 часа. Среди тем:

  • API. REST, SOAP.
  • SQL. Сложные запросы и хранимые процедуры.
  • Тестирование документации. Стандарты (ГОСТ, ISO).
  • Тест-дизайн.
  • Методологии.
  • Мобильные приложения. Обзор инструментария.
  • Web. Архитектура. Обзор инструментария.
  • Автотесты. Обзор инструментария.
  • DevOps. CI. Pipeline.
  • Метрики.
  • Нагрузочное тестирование. Обзор инструментария.

Преподаватель — действующий QA Lead консалтинговой компании Иван Морщагин.

Как попасть?

Зарегистрироваться и купить билет на странице курса.

С 21 октября стоимость поднимется до 25 000 рублей.

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Светлана Козлова

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