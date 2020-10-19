4 ноября IT-компания Maxima запускает онлайн-курс для QA-инженеров уровня Junior и Middle.

Кому подойдёт?

Специалистам, которые хотят понимать, в какую сторону развиваться, и показывать теоретическую экспертность на собеседованиях.

Что в программе?

Курс состоит из 15 занятий по 2 часа. Среди тем:

API. REST, SOAP.

SQL. Сложные запросы и хранимые процедуры.

Тестирование документации. Стандарты (ГОСТ, ISO).

Тест-дизайн.

Методологии.

Мобильные приложения. Обзор инструментария.

Web. Архитектура. Обзор инструментария.

Автотесты. Обзор инструментария.

DevOps. CI. Pipeline.

Метрики.

Нагрузочное тестирование. Обзор инструментария.

Преподаватель — действующий QA Lead консалтинговой компании Иван Морщагин.

Как попасть?

Зарегистрироваться и купить билет на странице курса.

С 21 октября стоимость поднимется до 25 000 рублей.

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Светлана Козлова