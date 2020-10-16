Вебинар «Безопасное программирование на Java»

22 октября пройдёт вебинар из цикла «Безопасное программирование на Java».
Кому будет интересно?
Специалистам QA и информационной безопасности, а также начинающим и опытным Java-разработчикам.
Что в программе?
Иван Юшкевич — технический директор образовательной платформы Hacktory — расскажет:
Иван Юшкевич расскажет об уязвимостях, критичности и последствиях на примере кейсов от пентестеров.
Также рассмотрит способы их обнаружения и предотвращения. посвящен уязвимости внедрения кода и команд. Разберем, что представляет собой уязвимость, ее критичность и последствия эксплуатации, рассмотрим эффективные способы обнаружения уязвимости и предотвращения.
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте мероприятия.