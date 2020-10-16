Вебинар «Безопасное программирование на Java»

  • 22 октября в 16:00
  • 4
  • Онлайн
  • Беcплатно
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22 октября пройдёт вебинар из цикла «Безопасное программирование на Java».

Кому будет интересно?

Специалистам QA и информационной безопасности, а также начинающим и опытным Java-разработчикам.

Что в программе?

Иван Юшкевич — технический директор образовательной платформы Hacktory — расскажет:

Иван Юшкевич расскажет об уязвимостях, критичности и последствиях на примере кейсов от пентестеров.

Также рассмотрит способы их обнаружения и предотвращения. посвящен уязвимости внедрения кода и команд. Разберем, что представляет собой уязвимость, ее критичность и последствия эксплуатации, рассмотрим эффективные способы обнаружения уязвимости и предотвращения.

Как попасть?

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Максим Притула

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