5 ноября пройдёт митап Solvery Code Review.

Кому будет интересно?

Стажёрам и начинающим разработчикам, которые ищут свою первую работу.

Как пройдёт?

Назарий Романченко Python Developer в Stem SC разберёт несколько Django-проектов в прямом эфире и даст советы по их улучшению. Прокачанный проект можно будет добавить в портфолио и с его помощью найти первую работу.

Как попасть?

Зарегистрироваться на сайте мероприятия и оставить ссылку на ваш проект (в GitHub-репозитории).

Если не хотите, чтобы ваш проект разбирали, просто не добавляйте ссылку на проект.

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Максим Притула