5 ноября пройдёт митап Solvery Code Review.
Кому будет интересно?
Стажёрам и начинающим разработчикам, которые ищут свою первую работу.
Как пройдёт?
Назарий Романченко Python Developer в Stem SC разберёт несколько Django-проектов в прямом эфире и даст советы по их улучшению. Прокачанный проект можно будет добавить в портфолио и с его помощью найти первую работу.
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте мероприятия и оставить ссылку на ваш проект (в GitHub-репозитории).
Если не хотите, чтобы ваш проект разбирали, просто не добавляйте ссылку на проект.