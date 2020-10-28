Митап Solvery Code Review

  • 5 ноября в 20:00
  • 0
  • Онлайн
  • Беcплатно
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5 ноября пройдёт митап Solvery Code Review.

Кому будет интересно?

Стажёрам и начинающим разработчикам, которые ищут свою первую работу.

Как пройдёт?

Назарий Романченко Python Developer в Stem SC разберёт несколько Django-проектов в прямом эфире и даст советы по их улучшению. Прокачанный проект можно будет добавить в портфолио и с его помощью найти первую работу.

Как попасть?

Зарегистрироваться на сайте мероприятия и оставить ссылку на ваш проект (в GitHub-репозитории).

Если не хотите, чтобы ваш проект разбирали, просто не добавляйте ссылку на проект.

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Максим Притула

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