Митап «Коучинговые инструменты в жизни менеджера и тимлида»

12 ноября пройдёт IT-talk «Коучинговые инструменты в жизни менеджера и тимлида».

Кому будет интересно?

Тимлидам, менеджерам команд и проектов, а также директорам подразделений.

Что в программе?

Выступление Александра Орлова — управляющего партнёра школы менеджеров «Стратоплан».

В своём докладе он обсудит 7 инструментов, которые будут полезны любому менеджеру и тимлиду, чтобы:

лучше понимать, что происходит с тобой и людьми;

идти туда, где работа и изменения происходят из энергии команды, а не только твоей.

Как попасть?

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Максим Притула