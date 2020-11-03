Митап «Коучинговые инструменты в жизни менеджера и тимлида»

  • 12 ноября в 19:00
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  • Онлайн
  • Беcплатно
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12 ноября пройдёт IT-talk «Коучинговые инструменты в жизни менеджера и тимлида».

Кому будет интересно?

Тимлидам, менеджерам команд и проектов, а также директорам подразделений.

Что в программе?

Выступление Александра Орлова — управляющего партнёра школы менеджеров «Стратоплан».

В своём докладе он обсудит 7 инструментов, которые будут полезны любому менеджеру и тимлиду, чтобы:

  • лучше понимать, что происходит с тобой и людьми;
  • идти туда, где работа и изменения происходят из энергии команды, а не только твоей.

Как попасть?

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Максим Притула

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