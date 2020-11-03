Митап «Коучинговые инструменты в жизни менеджера и тимлида»

12 ноября пройдёт IT-talk «Коучинговые инструменты в жизни менеджера и тимлида».
Кому будет интересно?
Тимлидам, менеджерам команд и проектов, а также директорам подразделений.
Что в программе?
Выступление Александра Орлова — управляющего партнёра школы менеджеров «Стратоплан».
В своём докладе он обсудит 7 инструментов, которые будут полезны любому менеджеру и тимлиду, чтобы:
- лучше понимать, что происходит с тобой и людьми;
- идти туда, где работа и изменения происходят из энергии команды, а не только твоей.
Как попасть?
Зарегистрироваться на сайте мероприятия.