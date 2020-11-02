С 12 по 17 ноября пройдёт киберполигон The Standoff.
Киберполигон The Standoff — это виртуальная копия нашего мира, в которой воссозданы производственные цепочки, бизнес-сценарии и технологический ландшафт, характерные для различных отраслей экономики.
Кого приглашают?
Команды хакеров (Red team) и специалистов по информационной безопасности (Blue team).
Если у вас нет команды, то можно прийти и познакомиться с единомышленниками на киберполигоне.
Также приглашают представителей бизнеса, которые готовы проверить свою инфраструктуру на предмет уязвимостей.
Что в программе?
- Соревнования команд по контролю над цифровыми копиями реальных объектов городской инфраструктуры.
- Наблюдение за соревнованиями экспертов через единый SOC.
- Конференция специалистов по информационной безопасности, где обсудят:
- технологии безопасности систем банкинга и процессинга;
- современные подходы к безопасности на аппаратном уровне;
- защиту промышленных систем управления (ICS/SCADA);
- интернет вещей, искусственный интеллект, цифровая копия личности и другие трендовые технологии.
- Чаты участников команд и экспертов.
- Онлайн-стримы с участниками хакерских команд и комментариями специалистов.
- Онлайн-активности партнёров конференции при поддержке экспертов.
Как попасть?
Подать заявку на сайте мероприятия.