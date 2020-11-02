Киберполигон The Standoff

  • 12–17 ноября
  • 7
  • Онлайн
  • Беcплатно
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Партнёрский материал. Что это?
Обложка: Киберполигон The Standoff

С 12 по 17 ноября пройдёт киберполигон The Standoff.

Киберполигон The Standoff — это виртуальная копия нашего мира, в которой воссозданы производственные цепочки, бизнес-сценарии и технологический ландшафт, характерные для различных отраслей экономики.

Кого приглашают?

Команды хакеров (Red team) и специалистов по информационной безопасности (Blue team).

Если у вас нет команды, то можно прийти и познакомиться с единомышленниками на киберполигоне.

Также приглашают представителей бизнеса, которые готовы проверить свою инфраструктуру на предмет уязвимостей.

Что в программе?

  • Соревнования команд по контролю над цифровыми копиями реальных объектов городской инфраструктуры.
  • Наблюдение за соревнованиями экспертов через единый SOC.
  • Конференция специалистов по информационной безопасности, где обсудят:
    • технологии безопасности систем банкинга и процессинга;
    • современные подходы к безопасности на аппаратном уровне;
    • защиту промышленных систем управления (ICS/SCADA);
    • интернет вещей, искусственный интеллект, цифровая копия личности и другие трендовые технологии.
  • Чаты участников команд и экспертов.
  • Онлайн-стримы с участниками хакерских команд и комментариями специалистов.
  • Онлайн-активности партнёров конференции при поддержке экспертов.

Как попасть?

Подать заявку на сайте мероприятия.

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Светлана Козлова

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