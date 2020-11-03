Как избежать выгорания на работе — советуют эксперты
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Как избежать выгорания на работе — советуют эксперты

Как и многие другие, программисты подвержены выгоранию. Спросили у экспертов, как его избежать, и что делать, если оно всё-таки наступило.

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Итак, как избежать выгорания?

  • Следите за своим балансом работы и личной жизни: вовремя уходите в отпуск, старайтесь не думать о рабочих задачах вне рабочего времени.
  • Постоянно развивайтесь — читайте книги, проходите курсы, осваивайте новые технологии.
  • Если вы чувствуете, что заслуживаете повышения или переросли свою должность – не стесняйтесь говорить об этом своему руководителю.
  • Обзаведитесь каким-нибудь занятием вне работы, желательно не связанным с тем, чем вы занимаетесь по работе.
  • Если чувствуете, что вам нужно делать слишком много всего, обратитесь к руководителю для перераспределения задач
  • Составьте список задач, чтобы понимать, чем конкретно вы должны заниматься.
  • При нехватке обратной связи от коллег и руководителя запросите её и выстройте процесс её постоянного потока.
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