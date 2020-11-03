Как избежать выгорания на работе — советуют эксперты

Выгорание зачастую наступает, когда человек попадает в рутину – день сменяет день и ничего не происходит. Я бы мог выделить несколько причин этого.

Надоела работа

Если вы действительно давно работаете на одном месте, стоит рассмотреть вариант сменить её. Однако, если вы часто меняете работу и каждый раз думаете, что в другом месте всё изменится, то скорее всего это самообман. Я менял работы очень часто и делал это до тех пор, пока, придя на новое место не почувствовал вообще никакой разницы, даже не было ощущения, что это новый офис и новые люди. В таком случае стоит поискать проблему глубже.

Возможно, вам кажется, что вы не делаете ничего важного, ваша работа простая и с ней мог справиться каждый. Или вы совсем не делаете ничего нового уже несколько лет. В этом случае попробуйте выучить новую технологию или язык. Обязательно, чтобы это было что-то принципиально новое. Например, если frontend разработчик и пишете на React, то нет смысла учить Angular или Vue. Посмотрите в сторону серверных решений – Go, Scala и так далее. Для backend разработчиков, соответственно, наоборот. Начните осваивать devops, если вы совсем не знакомы с этой областью. Вы сразу вспомните как много всего нужно узнать и сколько преград преодолеть, прежде чем достигнуть вашего уровня на новом стеке.

Может быть процесс вас так увлечёт, что захочется работать с реальными проектами на выученном стеке. Узнайте в компании, есть ли возможность сменить проект. В любом случае, новые знания всегда мотивируют, знание смежной сферы дадут большее представление о том, что и как делают другие команды, как всё устроено изнутри. Возможно, это откроет новые возможности или идеи для вас.

Нет более глобальной цели

Может на работе у вас всё шикарно и нет проблем, описанных выше. При этом есть понимание, что в целом, это всё никуда не ведёт. Тогда это отличная возможность вспомнить, что работа это только часть жизни. В ней ещё много чего интересного. Это могут быть как хобби далёкие от разработки, так и сторонние проекты. Может вы давно хотели сделать что-то своё, воплотить какую-то идею. В рабочей суете может казаться, что вам не до этого и это никак не поможет. Но на самом деле высвобождение творческого потенциала играет огромную роль в самочувствии человека. Не обязательно и даже не желательно, чтобы это был стартап с большими планами. Сделайте что-то просто так, по фану! Привлеките друзей или знакомых, вспомните за что вы любили программирование, почему пришли в IT. Может быть вы хотели делать вещи для себя, которые облегчают жизнь, может быть мечтали написать игру или ещё что-то.

Не хватает общения

Всё хорошо, и работа есть и хобби, и проекты, но вот что-то не так. Вполне возможно, что всё это вы делаете один. С коллегами общаетесь по редким рабочим вопросам, проект стабильный, процесс в целом налажен, по крайней мере функционирует. При этом у вас может быть потребность улучшать что-то, предлагать идеи и обсуждать с коллегами, горячо спорить на различные темы, генерировать идеи и проверять их и обсуждать. Это совершенно другой уровень общения, которого может сильно не хватать. Это то, что называется командой.

Если этот вид общения, которого вам не хватает, вы всегда можете попробовать создать такую культуру в вашей команде. Выберите из своей команды человека, который кажется вам интересным, близким по духу и поговорите с ним для начала. Попробуйте сделать что-то вместе. Это может что угодно: проведение небольших митапов по пятницам, лекции для junior разработчиков, какой-то внутренний проект или улучшение текущего проекта. Если это не то, что вам нужно, есть смысл поискать новое общение во вне. Помните? Жизнь не ограничивается работой.

Причин ещё может быть очень много и у всех они разные. Главное помнить, что любая проблема побеждается действием, а обнаружить проблему помогает общение. Не стесняйтесь говорить о том, что вас беспокоит, даже если вы ещё сами не осознаёте, что это. А если уже определили проблему, то найдите человека, с которым можно было конструктивно общаться об этом. Помогайте друг другу. Иначе груз молчания и бездействия приведёт к выгоранию или его усугублению.