Как избежать выгорания на работе — советуют эксперты

Как и многие другие, программисты подвержены выгоранию. Спросили у экспертов, как его избежать, и что делать, если оно всё-таки наступило.
Что нужно делать, чтобы избежать выгорания?
Всё начинается с внимания к себе. Задайтесь вопросом: «Как я себя чувствую?». Это поможет вовремя заметить первые признаки усталости и недовольства. Обратите внимание на то, что некомфортно и попробуйте найти решения, например:
- большой объём задач: обратитесь к руководителю для перераспределения задач; попробуйте новые agile-подходы к работе, например Kanban;
- неконкретные цели и задачи: вынесите на командное обсуждение, сделайте чек-лист постановки задач, создайте форму для подачи ТЗ команде;
- нет распределения ответственности: обсудите с руководителем и командой, синхронизируйтесь со смежными командами, закрепите договорённости между всеми участниками процесса;
- нехватка обратной связи от коллег и руководителя: запросите обратную связь, выстройте процесс её постоянного потока; обратитесь к HR-специалисту или в отдел обучения для тренировки корректной подачи и принятия обратной связи;
- конфликты в команде: развивайте навык управления конфликтом, научитесь оценивать риски, а если самостоятельно разрешить спорную ситуацию не получается, привлекайте третьих лиц в качестве примирителя (фасилитаторы, руководители, HR);
- нехватка общения в команде: внедрите регулярные митапы и неформальные встречи с командой или попробуйте в течение дня находиться в лобби в Discord или другом сервисе.
Дальше важно посмотреть, всем ли сферам жизни вы уделяете внимание.
- Насколько вы довольны своими планами, мечтами и насколько вы к ним продвигаетесь.
- Насколько часто вы уделяете время себе. Вы имеете право не только на рабочую, но и на частную жизнь. Занимайтесь тем, что нравится. Например, запишитесь на мастер-класс по игре на барабанах, лепки из глины, займитесь активным отдыхом.
- Насколько вы удовлетворены своими социальными контактами, временем, которое проводите с друзьями и близкими и качеством этих отношений.
- Обратите внимание на физическое самочувствие: насколько вы заботитесь о своём здоровье, занимаетесь спортом, высыпаетесь.
Запишите конкретные и реализуемые шаги для развития каждой сферы жизни и начните их выполнять.
И ещё одна рекомендация: посвятите хотя бы один день в неделю отдыху — в это время ваш организм будет восстанавливаться от эмоциональных перегрузок. Стоит забыть о работе и, например, посмотреть сериал или просто полежать.
Что можно предпринять, если человек уже чувствует, что выгорание наступило?
Выход из выгорания возможен через внимание к своим чувствам, состояниям и заботу о себе.
- Нужно признать выгорание. Не убегать от него и не говорить: «У меня всё хорошо». А осознать, что сейчас я нахожусь в состоянии, которое мне важно поменять.
- Делать паузы. Останавливаться в напряжённые моменты, спрашивать себя о том, что я чувствую? Что мне хочется? Для чего я это делаю? Ценно ли это для меня? Нравится ли мне делать то, что я делаю? Возможно, не все ответы будут положительными, но чувство удовлетворения должно преобладать.
- Отказаться от лишнего. Подумайте, от каких действий, задач, проектов вы можете отказаться? Что вы можете делегировать? Это умение обращаться за помощью вместо того, чтобы взваливать всё на себя. Потому что сейчас ваша задача — помочь себе.
- Найти ресурсы. Те действия, которые приносят положительные эмоции и помогают отдохнуть. Это могут быть разные хобби, музыка, рисование, водные процедуры, спорт, медитация.
- Попросить помощи. Обратитесь за помощью к близким, поделитесь переживаниями. Если не хотите делиться, то хотя бы запишите их. Это работает, так как при выражении переживаний устно или письменно интенсивность эмоций снижается, и быстрее находится решение.
- Обратиться к специалистам. Например, к неврологу, чтобы он выписал витамины для поддержки нервной системы; к психологу, если причина выгорания в неправильных установках по отношению к себе и к своей работе.
- Нормализуйте режимы работы-отдыха, сна-бодрствования, физической активности-пассивности, питания.
- Развивайте навыки эмоционального интеллекта. Научитесь осознавать и выражать свои состояния вовремя и грамотно. Это позволит сохранять эмоциональное равновесие.
- Решите организационные вопросы. Если причина выгорания кроется в процессах работы, во взаимодействиях, в постановке и планировании задач, в признании вклада или в чём-то другом — инициируйте решение проблем. Заявите о дискомфорте сами, потому что другим людям со стороны обнаружить ваше выгорание непросто.
Выгорание — проблема самых ответственных работников. Иногда причиной может быть несоответствие между затраченными усилиями и полученным результатом. Когда сотрудник считает, что «он так старался, а это, оказалось никому не нужным». Чтобы избежать выгорания необходимо с самого начала прозрачно расставлять приоритеты и понимать, что любой аврал и «давайте напряжемся» — это временный и крайний инструмент, а вовсе не постоянная практика (если вы не рабовладелец, конечно же). Сконцентрируйтесь вместе с командой на действительно важном, а по факту выполнения не скупитесь на демонстрацию важности выполненного для компании.
Еще у сотрудников бывает «синдром отличника», когда они хотят не только любой ценой выполнить все идеально, но и проверить то, что напрямую к их работе не относится. Как итог — переработки, нарушение лайф-ворк баланса, ощущение, что «вокруг все недорабатывают и прохлаждаются». Рецепт примерно тот же: четко выделять зону ответственности и требовать работы в ней, без «распыления» по всем направлениям.
В ряде случаев без частичного выгорания никуда, так как у нас бывают проекты, которые обязательно надо сдать в срок, и приходится работать на износ. В таких случаях лучше всего действует заслуженный отдых по итогу выполненного проекта.
Если же человек уже близок к выгоранию/выгорел, а отпустить его возможности нет, то надо прежде всего пнуть самого себя за то, что ты, как руководитель, допустил подобное. А затем пообщаться с человеком чтобы, снять с него часть нагрузки и/или психологического напряжения. Объяснить, что это не навсегда и проговорить план, как и когда реально станет по-другому.
Главное, чтобы руководитель отдавал себе отчет в том, когда задача действительно срочная, и нужно выполнить ее здесь и сейчас, а когда сроки еще не поджимают, но просто хочется сделать все побыстрее. Нужно понимать, что если игра ведется «в долгую», то 100% отдача почти невозможна — необходимо всегда иметь «резерв мощности» на действительно критические ситуации. Кроме этого, всегда можно в чем-то уступать тем сотрудникам, которые этого заслуживают. Схема win-win, как итог вашей работы.
Во-первых, нужно понять: избежать выгорания на работе нельзя – можно лишь взять его под контроль.
Во-вторых, хотелось бы рассмотреть этот вопрос именно со стороны тестирования – области, где выгорание встречается, пожалуй, чаще всего (привет, регрессия!)
Что нужно делать, чтобы избежать выгорания?
Самая частая проблема в работе тестировщика: однообразие задач и регрессия. Тут можно попробовать следующие трюки:
- Посмотреть на задачу под другим углом. Простой пример: тестировщику нужно в очередной раз проверить авторизацию пользователя. Можно, как и всегда, пойти и проверять это через WEB-интерфейс. А можно и попытаться проверить это через API: новый подход и опыт всегда помогают немного себя взбодрить.
- Включаться в задачи раньше этапа тестирования: современные гибкие методологии разработки итак заставляют специалистов QA участвовать с самого начала проработки задачи. Но по опыту могу сказать, что многим это кажется пустой тратой времени. Можно обернуть себе во благо и это: углубиться в архитектуру решения, поискать проблемы в серверной части кода. Прописать простой Е2Е сценарий – то, что доктор прописал, чтобы уйти от рутины тестирования
- Если ресурсы и время позволяют, то всегда можно взять к себе стажёра: пока учишь кого-то, сам начинает пересматривать приоритеты и обретать ментальное спокойствие.
Что можно предпринять, если человек уже чувствует, что выгорание наступило?
- Перво-наперво, нужно признать, что такая проблема либо уже есть, либо она на подходе.
- Во-вторых, четко понять, что какой бы путь решения не был выбран, его успех лежит исключительно на своих же плечах.
- Если отношения с линейным/проектным руководством хорошие и доверительные, то можно уже на самом раннем этапе поделиться с ними проблемой. Всегда лучше поменять сферу деятельности (ну или проект) хорошего работника, чем потерять его вообще.
- Понять, что ваш случай – не уникален. Обратиться за советом к коллегам по индустрии никогда не бывает лишним.
Вообще, выгорание на работе — явление, которое в течение жизни случается почти с каждым, только для сферы IT здесь есть свои нюансы. Так, если в других отраслях причинами могут стать монотонность, рутинность, проще говоря «надоело», то для айтишников, как ни парадоксально, ловушкой становится именно то, что работа им очень нравится. Просто гики — это такие люди, которые после долгого рабочего дня приходят домой, удобно располагаются за компом и кодируют просто уже «для души». Или в любом случае проводят свободное время опять же за компьютером — за видосиками, в переписке.
Айтишник — это как правило не сильно общительный человек, который фактически всю жизнь проводит, глядя в экран компьютера. Он постоянно решает сложные задачи, и радость, которую он испытывает от своей работы, дает ему выброс дофамина — дофаминовое подкрепление. Но время идет, и наступает привыкание, точно так же, как к наркотикам — нужно повышать дозу, т.е. сложность задачи. Повышать сложность невозможно до бесконечности, наступает недовольство собой, да и организм не выдерживает — и тогда наступает срыв.
Что можно предпринять, чтобы не дойти до состояния выгорания? В первую очередь срочно обзавестись какой-то радостью «на стороне» — вне работы. Желательно, чтобы это хобби как-то было связано с движением — тогда включатся чисто физиологические антагонисты стресса, будут вырабатываться эндорфины. То есть решать проблему толерантности к дофаминовому подкреплению не тем, чтобы «ещё немножко поработать», а переключением, причём не на виртуальную жизнь, а на реальную — противоположный пол, спорт, прогулки, друзей — все это в любой комбинации и желательно с некими новыми впечатлениями вроде совместных поездок, участия в соревнованиях и т.п.
То есть в силу того, что айтишникам, как правило, нравится их работа и они предпочитают ее другим удовольствиям, им как никому другому нужно заранее, до выгорания, научиться переключаться. Не говорить и не думать о работе в нерабочее время, искать альтернативные задачи, например, учиться чему-то новому. Не брать переработок. Популярный в России способ переключения с участием алкоголя в случае предотвращения дофаминовой недостаточности не работает и только ухудшает положение, добавляя шума в голове и болезненных отходняков.
Профессиональному выгоранию подвержены практически все люди. На это могут быть разные причины: перегрузка и неспособность поддерживать баланс работы и личной жизни, отсутствие карьерного роста или хоть какого-то развития, токсичные отношения в коллективе. Именно IT-компании создают условия, помогающие минимизировать риски профессионального выгорания, по сути занимаются профилактикой.
Одна из задач хорошего руководителя – регулярно отслеживать амбиции и желания сотрудников: предлагать варианты по развитию, обучению, карьерному росту и т.п. Исследователи Массачусетского университета опытным путем вывели формулу, по которой раз в 5 лет у сотрудников возникает желание сменить работу – даже в самой стабильной компании. При этом как раз именно компания может сделать так, что ценный сотрудник не уйдет на рынок, а останется, например, на другой должности – это тоже смена работы и деятельности.
А что же можно порекомендовать каждому из нас для профилактики профессионального выгорания?
- Следить за своим балансом работы и личной жизни: вовремя уходить в отпуск, стараться переключаться, не думать о рабочих задачах вне рабочего времени, регулярно заниматься хобби, не связанными с работой. И здесь IT компании тоже впереди планеты всей, т.к. гибкий график и система отгулов, позволяет без вреда для бизнес-процессов высыпаться, отдыхать и заниматься любимым делом.
- Отслеживать спад трудоспособности и концентрации внимания, т.к. это первый «звоночек» выгорания.
- Отслеживать свои реакции: если вы заметили, что стали острее воспринимать конфликтные ситуации – скорее всего, вы устали. При появлении признаков в пунктах 2 и 3 – срочно спланировать отпуск.
- Постоянно развиваться: смотреть вебинары, читать книги, общаться с коллегами из смежных областей – постоянно учиться чему-то новому даже в рамках своей специальности.
- Если вы чувствуете, что заслуживаете повышения или переросли свою должность – не стесняйтесь говорить об этом своему руководителю. Возможно, именно сейчас есть подходящая вакансия для вас.
Ну и самое главное – помните, что этап профессионального выгорания – это всего лишь жизненный этап. И если этот момент уже наступил, его нужно осознать, принять, сделать выводы, хорошенько отдохнуть – и с новыми силами двигаться дальше.
Как определить, что у вас выгорание?
HR-ы определяют выгоревшего работника по девяти маркерам. Даже два из них указывают на то, что человек выгорает.
- Не проявляет инициативу. Сотрудник работает на минимуме потенциала, перестает предлагать варианты, как улучшить рабочие процессы.
- Имитирует работу. Человек проявляет апатию к достижению цели, не видит смысла полноценно сосредоточиваться и совершенствовать свою работу. Обязанности выполняет невнимательно в рамках необходимого минимума.
- Допускает много ошибок. Работник перестает ответственно относиться к обязанностям. Не перепроверяет задачи перед тем, как сдать руководителю.
- Демонстрирует цинизм. Человек колко высказывается о коллегах, управленцах и бизнес-процессах. Такое токсичное поведение заразно — его быстро подхватывают другие сотрудники.
- Частит с перерывами. Работник использует любую возможность, чтобы передохнуть. Чаще раза в час выходит выпить чай, кофе, погулять или покурить. С собой берет других коллег. Их заражает собственным цинизмом, прокрастинацией, недовольством компанией и руководством. В результате через несколько месяцев «болеет» весь офис.
- Задерживается в офисе. Сотрудник снижает темп работы. Привычные задачи выполняет дольше, чем раньше. Засиживается в офисе до ночи и трудится в выходные.
- Конфликтует с коллегами. Работник раздражается по пустякам. Советы воспринимает как личное оскорбление. Сам генерирует скандалы или активно включается в те, которые спровоцировали коллеги.
- Грустит и замыкается. Сотрудник впадает в уныние, и оно длится дольше двух дней. В подавленном настроении не вникает в бизнес-процессы и односложно общается с коллективом.
- Изолируется от коллектива. Человек ищет уединения, молчит на совещаниях, не приходит на корпоративные мероприятия.
Как самому понять, что происходит выгорание?
- Вы теряете интерес к работе — дольше выполняете обязанности, делаете это без энтузиазма. Все чаще думаете: «Моя работа никому не нужна. Только бы никто не пришел из коллег не пришел за советами и помощью. А зачем я все это делаю? Кому это надо?».
- Появляются усталость, апатия, возникают проблемы со сном, снижается продуктивность. Появляется необходимость в дополнительной мотивации к труду.
- Появляются соматические заболевания — насморк, ухудшается зрение, болят суставы, спина. Не покидает чувство измождения, хроническая раздражительность, обостренная злоба или чувство подавленности, загнанности в угол, начинает казаться, что не хватает времени.
Как избежать выгорания?
- Соблюдайте баланс между работой и частной жизнью.
- Отвлекайтесь на хобби, спорт, но только если еще больше не ухудшает жизнь.
- Составьте и опирайтесь на личный карьерный план, чтобы вовремя сменить работу, если работодатель перестанет соответствовать ожиданиям.
- Если почувствовали симптомы выгорания, не чурайтесь психотерапии.
- Проявляйте ваши эмоции и позвольте вашим близким обсуждать их с вами.
- Делайте в течение рабочего дня небольшие передышки. При возможности отказаться от работы в выходной день — откажитесь.
- Уединяйтесь в рабочее время, если чувствуете, что это необходимо.
- Стройте планы на будущее, планируйте детали ближайшего отпуска или неблизкого праздника.
- Ходите в отпуск.
- Осмысливайте прошедший день перед тем, как уйти с работы.
Выгорание зачастую наступает, когда человек попадает в рутину – день сменяет день и ничего не происходит. Я бы мог выделить несколько причин этого.
Надоела работа
Если вы действительно давно работаете на одном месте, стоит рассмотреть вариант сменить её. Однако, если вы часто меняете работу и каждый раз думаете, что в другом месте всё изменится, то скорее всего это самообман. Я менял работы очень часто и делал это до тех пор, пока, придя на новое место не почувствовал вообще никакой разницы, даже не было ощущения, что это новый офис и новые люди. В таком случае стоит поискать проблему глубже.
Возможно, вам кажется, что вы не делаете ничего важного, ваша работа простая и с ней мог справиться каждый. Или вы совсем не делаете ничего нового уже несколько лет. В этом случае попробуйте выучить новую технологию или язык. Обязательно, чтобы это было что-то принципиально новое. Например, если frontend разработчик и пишете на React, то нет смысла учить Angular или Vue. Посмотрите в сторону серверных решений – Go, Scala и так далее. Для backend разработчиков, соответственно, наоборот. Начните осваивать devops, если вы совсем не знакомы с этой областью. Вы сразу вспомните как много всего нужно узнать и сколько преград преодолеть, прежде чем достигнуть вашего уровня на новом стеке.
Может быть процесс вас так увлечёт, что захочется работать с реальными проектами на выученном стеке. Узнайте в компании, есть ли возможность сменить проект. В любом случае, новые знания всегда мотивируют, знание смежной сферы дадут большее представление о том, что и как делают другие команды, как всё устроено изнутри. Возможно, это откроет новые возможности или идеи для вас.
Нет более глобальной цели
Может на работе у вас всё шикарно и нет проблем, описанных выше. При этом есть понимание, что в целом, это всё никуда не ведёт. Тогда это отличная возможность вспомнить, что работа это только часть жизни. В ней ещё много чего интересного. Это могут быть как хобби далёкие от разработки, так и сторонние проекты. Может вы давно хотели сделать что-то своё, воплотить какую-то идею. В рабочей суете может казаться, что вам не до этого и это никак не поможет. Но на самом деле высвобождение творческого потенциала играет огромную роль в самочувствии человека. Не обязательно и даже не желательно, чтобы это был стартап с большими планами. Сделайте что-то просто так, по фану! Привлеките друзей или знакомых, вспомните за что вы любили программирование, почему пришли в IT. Может быть вы хотели делать вещи для себя, которые облегчают жизнь, может быть мечтали написать игру или ещё что-то.
Не хватает общения
Всё хорошо, и работа есть и хобби, и проекты, но вот что-то не так. Вполне возможно, что всё это вы делаете один. С коллегами общаетесь по редким рабочим вопросам, проект стабильный, процесс в целом налажен, по крайней мере функционирует. При этом у вас может быть потребность улучшать что-то, предлагать идеи и обсуждать с коллегами, горячо спорить на различные темы, генерировать идеи и проверять их и обсуждать. Это совершенно другой уровень общения, которого может сильно не хватать. Это то, что называется командой.
Если этот вид общения, которого вам не хватает, вы всегда можете попробовать создать такую культуру в вашей команде. Выберите из своей команды человека, который кажется вам интересным, близким по духу и поговорите с ним для начала. Попробуйте сделать что-то вместе. Это может что угодно: проведение небольших митапов по пятницам, лекции для junior разработчиков, какой-то внутренний проект или улучшение текущего проекта. Если это не то, что вам нужно, есть смысл поискать новое общение во вне. Помните? Жизнь не ограничивается работой.
Причин ещё может быть очень много и у всех они разные. Главное помнить, что любая проблема побеждается действием, а обнаружить проблему помогает общение. Не стесняйтесь говорить о том, что вас беспокоит, даже если вы ещё сами не осознаёте, что это. А если уже определили проблему, то найдите человека, с которым можно было конструктивно общаться об этом. Помогайте друг другу. Иначе груз молчания и бездействия приведёт к выгоранию или его усугублению.
Выгорание часто становится неожиданностью: мы либо не замечаем его проявлений, либо просто игнорируем их. Но чтобы эффективно противостоять выгоранию, нужно сначала осознать его и принять, а потом уже начать действовать.
Понять, выгорел ли ты, можно, например, с помощью теста К. Маслач или проверки наличия у себя признаков выгорания:
- Чувства эмоциональной подавленности, безразличия, равнодушия к происходящему вокруг.
- Раздражения по отношению к коллегам, клиентам, партнерам.
- Ухудшения настроения, раздражительности, апатии.
- Снижения продуктивности из-за того, что работа не доставляет радости, выполняется механически.
- Реакций тела: бессонница, потеря аппетита, недомогания.
- Ухудшения отношений с близкими.
- Цинизма, саркастичности по отношению к людям.
- Неуверенности в своих профессиональных навыках.
- Усталости, которая не компенсируется выходными.
Методы работы с симптомами зависят от стадии выгорания. Для борьбы с этим состоянием нужны физические и эмоциональные ресурсы, а на последних стадиях выгорания их просто нет. Тогда рекомендуется обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.
Обращай внимание на свое ресурсное состояние, чтобы своевременно оказать самопомощь: анализируй, как много «дыр», в которые утекает энергия, насколько она восполняется. Здесь помогает так называемый «тонус-менеджмент». В его основе — несколько уровней энергии и умение ими управлять. Практика дает точное понимание, что твою энергию забирает, а что пополняет, позволяет своевременно отследить потери и пополнить запасы.
- Сущностный уровень — понимание своих ценностей, целей, своей роли, ощущение причастности, ответ на вопрос «зачем?». На этом уровне мы теряем энергию, если не понимаем, ради чего живем, не видим целей, не мечтаем. А восполняем через постановку целей и создание позитивных образов будущего, занятием теми делами, которые считаем важными.
- Интеллектуальный уровень — наш мозг и его наполненность, загруженность, заинтересованность. Тут нашу энергию забирают рутина, многозадачность, информационная перегруженность, отсутствие четкого планирования и интеллектуального вызова. А восполняют процесс творческой активности, поиск и создание новых идей, творческое напряжение, встреча с новым.
- Эмоциональный уровень — про отношения, актуальные переживания, настроения и состояния. Тратим энергию на обиды, страхи, гнев, чувство вины, нерешительность, тревогу, чрезмерный контроль и когда постоянно пытаемся себя сдерживать или заставлять что-то сделать (ключевое «постоянно» — волю никто не отменял, но когда это напряжение всегда на высоком уровне, организм не выдерживает). Восполнить можем положительными эмоциями, общением с близкими, пониманием своих сильных сторон и качественной обратной связью самому себе. Эмоциональные источники работают быстрее остальных, если мы знаем, как ими управлять.
- Физический уровень — наше тело, то, что его питает и поддерживает в ресурсном состоянии. На этом уровне энергия утекает через отсутствие движения, неправильное питание (редкое, чересчур обильное, не питательное), недостаток сна и отдыха. А восполняется через регулярный отдых, короткие перерывы, достаточный сон, физическую активность, грамотный подход к питанию, медитации в любой форме — шум моря, прогулка в лесу, наблюдение за огнем.
Простой план по работе со своим состоянием выглядит так:
- Оцени наличие признаков выгорания у себя с помощью опросника или самостоятельной оценки симптомов.
- Проанализируй источники энергии и уровень наполненности каждого на текущий момент.
- Реши, какие действия можно предпринять для восполнения/сохранения энергии: что начать, что прекратить, что продолжить делать.
- Выбери 3 ключевых действия, которые реально сделать в ближайшее время и сделайте их.
- Проводи такой анализ регулярно: раз в две недели или месяц.
Риск выгорания в IT, как и в других отраслях, как правило, появляется в том случае, если у специалиста нет возможности «открывать новые горизонты» и планировать свое развитие. Хотя выгорание обратимо, поначалу распознать его очень трудно, однако, этот риск касается каждого разработчика. Именно поэтому IT-компании стремятся заранее предпринимать меры для того, чтобы каждый специалист понимал, как ему расти, и чувствовал себя комфортно.
Выделяют три ключевые потребности, которые должны быть удовлетворены, чтобы сотрудники развивались, не выгорая. Сюда относятся потребности в принадлежности, компетенции и автономии – иными словами, важно отношение к каждому специалисту, возможность профессионально расти, гордиться выполненной работой и самостоятельно принимать решения в тех или иных вопросах. Эти потребности в полной мере справедливы и для IT-отрасли, где разработчики посвящают много времени самообразованию и тщательно выбирают, в какой команде они хотят работать. При этом в IT возможен не только вертикальный (управленческий рост) — также можно расти, изучая и применяя новые технологии разработки, смежные области, новые роли. Например, можно пройти внутреннее обучение и стать архитектором, тимлидом, ментором.
Что касается самого специалиста, для снижения риска выгорания нужно учитывать связь этого процесса с гормональной системой человека. Уделяйте время активностям, которые полезны для выработки ключевых гормонов. Например, вырабатывать дофамин помогает полноценный отдых (в свою очередь, это помогает в дальнейшем ставить перед собой новые цели), адреналин и эндорфин — умеренные физические нагрузки (как источник и эмоций, и удовольствия), окситоцин — удовольствие от общения с друзьями или близкими, а поддерживать серотонин помогают достаточное количество сна и прогулки на свежем воздухе. Забота о своем здоровье важна так же, как и профессиональное развитие – во всем нужен баланс.
ИТ – та сфера, в которой присутствует не только творчество, но и сжатые дедлайны, и необходимость постоянно быть готовым к изменениям, и большая ответственность. Все это делает «айтишников» особенно уязвимыми для симптома профессионального «выгорания». Задача же HR-специалистов и руководителей проектов – как можно быстрее выявить его у сотрудников: нельзя доводить до состояния, когда возникает апатия, появляется безразличие к работе, к проектам, к коллегам, да и к жизни вообще. В таком состоянии еще шаг – и можно получить заявление на увольнение.
Чтобы этого избежать, нужны превентивные действия, тем более, когда речь идет о так называемой «группе риска», – тех, кто работает на износ, делает это действительно самоотверженно, переживает, задерживается, перерабатывает. Это – «отличники» в лучшем смысле этого слова; те, кто стремится быть первым, лучшим. И так и работает.
Никто из руководящего состава проекта, сотрудников HR, а также коллег, не должен оставаться в стороне и быть равнодушным к ситуации. При любой проблеме нужен индивидуальный подход: говорить с каждым, и не формально, а о том, что ему действительно нужно; делать это регулярно; помогать ему рассказывать о своих проблемах. Необходимо, чтобы он доверял компании; людям, с которыми он рядом работает, делился реальными проблемами, рассказывал о сложностях, радостях, успехах, излишней нагрузке…
Казалось бы, как просто, – выслушать, понять, в чем причины неудовлетворенности, напомнить о положительных сторонах работы, отвлечь от негатива, который сегодня, по разным причинам, пытается заполнить нашу жизнь. Практика показывает, что зачастую достаточно просто профессионального и честного разговора.
Это не все. Обязательно надо общаться и с руководителем такого сотрудника. Только вместе можно скорректировать его рабочие планы и KPI, освободить от рутины, «зажечь» новые звезды, – а это, поверьте, сильнейший мотиватор. Такой подход мы стараемся использовать в нашей компании.
Хорошими инструментами для профилактики профессионального «выгорания» являются программы обучения, различные тренинги, чтобы сотрудники могли развиваться в других направлениях деятельности. Также эффективно проведение регулярных командообразующих мероприятий, например, спортивных и корпоративных. До недавнего времени в компании проводились такого рода мероприятия, но удаленная работа внесла некоторые коррективы. Сейчас стало сложнее определять степень «выгорания» работающих дома сотрудников, и, чтобы не потерять коммуникацию, мы взаимодействуем с ними через другие каналы связи (часто и по телефону). При этом мы всегда определяем круг наиболее значимых вопросов к сотруднику, составляем план разговора. И, конечно, регулярно проводим дистанционные встречи со всеми сотрудниками департамента (как правило, один раз в квартал). Затем полученная информация анализируется. При необходимости, в этот процесс мы привлекаем других участников рабочего процесса. В любом случае, если у сотрудника есть сложности или вопросы, находящиеся в нашей области компетенций, сразу решаем их.
Скажу еще об одном. Считаю крайне важным, чтобы и руководители высшего звена, и начальники отделов, и HR-специалисты действовали как единое целое. У каждого из них в арсенале свой набор инструментов, но ту синергию, которая получается в результате четкого и заинтересованного взаимодействия подразделений и конкретных людей – трудно переоценить.
Наконец, все мы сегодня оказались в непривычной и непростой ситуации: и в быту, и в общении с близкими. Но бизнес-механизмы, принятые на работе, затрагивающие взаимодействие большого числа людей; но сохранение командного духа; но эффективность совместной работы (тем более, во время стресса – экономического и личностного), – их организация значительно сложнее. Тут и так называемая «удаленка», и необходимость значительно большей самоорганизации, и внутренний ценз ответственности, и «соблазн дивана». Для того, чтобы не потерять себя в этих условиях, и, более того, научиться максимально полно использовать открывшиеся возможности, и, при этом, действительно абстрагироваться от негатива, многим людям нужна помощь. Эту функцию могут на себя взять HR-специалисты, а в некоторых крупных компаниях есть штатные психологи, работа которых направлена, в том числе, на то, чтобы помочь коллегам справиться с профессиональным «выгоранием».
Итак, как избежать выгорания?
- Следите за своим балансом работы и личной жизни: вовремя уходите в отпуск, старайтесь не думать о рабочих задачах вне рабочего времени.
- Постоянно развивайтесь — читайте книги, проходите курсы, осваивайте новые технологии.
- Если вы чувствуете, что заслуживаете повышения или переросли свою должность – не стесняйтесь говорить об этом своему руководителю.
- Обзаведитесь каким-нибудь занятием вне работы, желательно не связанным с тем, чем вы занимаетесь по работе.
- Если чувствуете, что вам нужно делать слишком много всего, обратитесь к руководителю для перераспределения задач
- Составьте список задач, чтобы понимать, чем конкретно вы должны заниматься.
- При нехватке обратной связи от коллег и руководителя запросите её и выстройте процесс её постоянного потока.
Напоминаем, что вы можете задать свой вопрос экспертам, а мы соберём на него ответы, если он окажется интересным. Вопросы, которые уже задавались, можно найти в списке выпусков рубрики. Если вы хотите присоединиться к числу экспертов и прислать ответ от вашей компании или лично от вас, то пишите на experts@tproger.ru, мы расскажем, как это сделать.