Как научиться учиться — советуют эксперты

Способность учиться принадлежит к так называемым «метанавыкам», в той или иной степени она есть у каждого – мы же научились ходить, говорить, пользоваться ложкой или, к примеру, смартфоном! Метанавык тем лучше развит, чем больше человек учился до этого: в этом отношении магистратура, допустим, эффективнее бакалавриата или техникума.

Хотя здесь есть исключения: Стив Джобс или Билл Гейтс создали высокотехнологичные компании, не имея IT-образования или MBA – и всё же эти исключения подтверждают главную идею: чем больше человек учится («учит себя сам»), тем более у него развит навык самообучения. Вопрос не в формальном дипломе, а в реальном опыте изучения нового.

По этой причине я не беспокоюсь за студентов хороших вузов: пока они учатся, они серьезно прокачивают свои навыки самообучения. Особенно повезло в этом смысле студентам IT-специальностей. Если они настроены серьезно, то прокачивают свои навыки самообучения и получают систематизированные знания по IT (даже если поначалу они достаточно поверхностные).

Когда в голове уже сложилась общая ментальная карта «Как устроен мир IT», гораздо проще углубляться в любые темы – будь то backend или mobile.

Кроме того, IT-студенты получают пусть и учебный, но всё же опыт решения разнообразных задач. А если повезло, то они оказываются знакомы и с основами выбранной специализации. А значит, приходя в IT «по-настоящему», имеют фору перед другими.

Однако, даже если в вузе или ссузе учат отлично – за редчайшим исключением – выпускникам и студентам приходится самостоятельно добирать профессиональные знания, уже за пределами учебного заведения.

Итак, как научиться учиться? Сам по себе подход к изучению нового стандартный: с одной стороны, предстоит освоить теорию, а для этого прочитать обзорные статьи, документацию, далее можно читать и книги. Всё это необходимо для формирования «ментальной карты специализации». Без неё мир полон «магии» и «чудес», непредсказуем, а главное – неуправляем. Кроме того, нужно получить опыт – через решение задач. Учебные задачи можно брать на курсах – вузовских, курсах от компаний или курсах от онлайн-площадок – сейчас их масса. Также можно решать реальные задачи – этот путь часто «болезненный», но и более интенсивный.

Однако, возможна и другая ситуация – если человек не изучал IT в вузе, но хочет стать программистом. В этом случае не стоит рассчитывать на быстрый вход в отрасль, но сформировать навык самообучения в IT «с нуля» сформировать вполне возможно.

Если хорошо подготовленный студент или выпускник IT-специальности может попасть на желанную работу после 1-2 месяцев стажировки, то вход в IT «с нуля» обычно занимает от полугода – гарантий при этом, конечно же, нет. Чем ближе специальность к IT и чем больше развит навык самообучения, тем быстрее начинающий разработчик достигнет своей цели. Также на успех значительно влияют такие «софтскиллы», как самодисциплина и мотивация к обучению.

Кстати, как раз при старте «с нуля» могут быть полезны платные курсы, при этом нужно обращать внимание и на стоимость, и на продолжительность: эти факторы влияют и на самодисциплину, и на мотивацию, помогают сформировать более четкую ментальную карту по выбранной специализации и получить приличный опыт решения задач. Естественно, для начинающих разработчиков есть и условно бесплатные пути, поэтому можно обойтись без платных курсов.

Рассмотрим отдельно случай, когда человек хочет стать программистом и погружается в IT «с нуля». Во-первых, надо понимать, что в основе программирования лежат простые концепции, изучаемые в школьном курсе: «алгоритм», «развилка», «цикл», «подпрограмма», «рекурсия», «переменная», «массив» и другие. Нужно разобраться с этим базовым уровнем, изучить теорию и получить опыт программирования на этом уровне.

Если базовая школьная информатика вам хорошо далась – нужно познакомиться с основами выбранного языка программирования и с основными концепциями вашей специализации. И выполнить много, очень много задач. А потом еще больше. Только это даст уверенность в своих силах и возможность двигаться дальше.

Когда основы специализации освоены, стоит попробовать свои силы на стажировке. Обычно для этого нужно записаться и сделать тестовое задание. Если не удалось с первого раза, значит, нужно копать еще глубже: читать статьи, изучать документацию, решать много-много-много задач. И конечно, снова пробоваться на стажировку. И если наконец вас пригласили – похвалите себя!

Стажировку успешно проходят только около 50% начинающих разработчиков, но чем больше времени вы посвятите этой задаче, тем выше шансы.

А что делать, если описанный путь для «неайтишников» может казаться страшным и непривлекательным? Для начала – посвятить в среднем от 1000 часов на изучение IT и написать от 5000 строк кода. На мой взгляд, другой «магии» нет – в любом случае в самообразование постоянно приходится вкладывать много времени и сил.