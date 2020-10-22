Как научиться учиться — советуют эксперты
Обложка статьи «Как научиться учиться — советуют эксперты»

Как научиться учиться — советуют эксперты

Застыв на одном месте, программист рискует остаться за бортом, поэтому ему постоянно нужно изучать что-то новое. Спросили у экспертов, как продуктивно получать новые знания.

Итак, как учиться продуктивно?

  • Объясните себе, зачем вы вообще учитесь. Без поставленных целей будет велик соблазн бросить учёбу.
  • Записывайте планы на обучение.
  • Делите большие задачи на несколько маленьких и ставьте дедлайны на ближайшее время, чтобы быстрее видеть прогресс
  • Регулярно подкрепляйте теорию практикой.
  • Выберите несколько источников информации, из которых вы будете узнавать новое. Подписавшись на всё что можно вы получаете лишь переизбыток информации и рискуете навечно зависнуть в изучении разных туториалов.
  • Не забывайте делать перерывы в обучении и отдыхать. Вы не робот, а потому учёба в режиме 24/7 скорее доведёт вас до могилы, чем до карьерных высот.
  • Организуйте своё место для учёбы так, чтобы вас ничего не отвлекало.
  • Не заставляйте себя, если не хочется, чтобы не вызвать отторжение к учёбе.
100500

Напоминаем, что вы можете задать свой вопрос экспертам, а мы соберём на него ответы, если он окажется интересным. Вопросы, которые уже задавались, можно найти в списке выпусков рубрики. Если вы хотите присоединиться к числу экспертов и прислать ответ от вашей компании или лично от вас, то пишите на experts@tproger.ru, мы расскажем, как это сделать.