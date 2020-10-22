Как научиться учиться — советуют эксперты

Я периодически пробую разные подходы, и на данный момент могу сформулировать, что работает именно у меня и делает моё обучение эффективным и безболезненным:

1. Выбрать определённое время обучения в течение дня на регулярной основе. Сделать обучение привычкой, чтобы мозг в определённое время дня сам понимал и был готов к тому, что «сейчас мы учимся». Для меня самое эффективное время — утро, за час до работы: голова свежая, концентрация максимальная. Как-то на QA сессии с Максимом Дорофеевым я задала вопрос про то, как выделять время на обучение при высокой нагрузке, и он дал мне отличный совет — лучше выделять на постоянной основе один час в день, чем учиться те же 7 часов в выходной день.

2. Записывать все планы на обучение. Необходимо прежде всего для того, чтобы структурировать все свои планы и желания в голове и планировать время на обучение. Я пробовала разные инструменты: записывала в блокнот, в заметки на телефоне, вела таск-трекер, на данном этапе лучше всего для меня работает отдельная доска «Развитие» в trello.

3. Декомпозировать большие задачи. Часто причиной откладывания «в долгий ящик» изучения какой-то новой технологии или языка программирования является банальное непонимание того, сколько ресурсов на это потребуется, задача кажется неподъемной. Я стараюсь расписывать такие задачи на более мелкие, и даже если по началу этого сделать не получается, делаю хоть что-то. Действие лучше бездействия.

4. Практиковаться. По кривой забывания мы можем довольно быстро забыть информацию, если не возвращаемся к ней с какой-то периодичностью. Я для себя выделила идеальную формулу запоминания: теория → тесты (если есть) → практика → теория… Тесты помогают выделить основные моменты в теории, практика даёт более глубокое понимание всей полученной информации. Теория после практики может раскрыть те моменты, которые не лежали на поверхности или «не зацепили глаз» с самого начала. Доказано на собственном опыте, что один час практики даёт больше осознания предмета, чем зубрение теории, демо-проект лучше дополнительной книжки или статьи.

5. Помогать. Для меня один из самых эффективных инструментов в обучении — это пересказ изученной информации или даже оказание помощи в изучении данной темы. Круто работает ревью чьего-то кода, повышается уровень насмотренности и вариативности решений.

6. Убрать отвлекающие факторы. Во время обучения и работы мой телефон всегда в ночном режиме, это позволяет мне не отвлекаться на уведомления и не терять концентрацию. Также сильно влияет место обучения: лучше выбрать одно постоянное место, которое будет ассоциироваться с учебой и работой.

7. Не перегружать себя информацией. Многие ребята думают, что подписавшись на всевозможные паблики по профессии они точно ничего не упустят, на самом деле же переизбыток информации, оповещения и значок количества уведомлений отнимает огромное количество энергии. Отфильтруйте каналы получения информации и минимизируйте их до одного-двух.

8. Делать регулярные перерывы в процессе обучения, высыпаться и отдыхать. Банально, но почему-то многие специалисты упускают этот момент, считая себя «роботами». В процессе обучения и работы крайне важно чередовать время усидчивости с отдыхом. Если чувствуешь усталость, не можешь решить что-то уже большое количество времени или же перечитываешь пятый раз абзац книги — это верный сигнал к отдыху. Крайне важно восполнять энергию во время обучения, пить много воды, быть сытым и отдохнувшим. При постоянном недосыпе энергии становится с каждым днем всё меньше, и тут уже можно скатиться в выгорание и депрессию. Также не стоит забывать, что в процессе отдыха рождаются новые нейронные связи, что крайне важно для обучения.

9. Не заставлять себя, если не хочется. Если я понимаю, что накопилась усталость или появилось банальное нежелание что либо учиться в моменте — я не насилую себя. Насилие порождает отторжение от предмета.