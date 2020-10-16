Реактивное программирование простыми словами — объясняют эксперты

Классический подход к программированию предполагает выполнение запроса (к базе, сервисам и т.д.), ожидание ответа и продолжение работы. Во время ожидания поток простаивает. Масштабируют такие системы путём увеличения количества потоков, при этом вычисление оптимального количества потоков становится непростой задачей, так как сильно зависит от характера нагрузки, количества и качества ожиданий. И несмотря на это, избежать на 100% простоя ресурсов не удается.

В реактивном программировании обработка делится на большое количество небольших задач, выполнение каждой из которых оканчивается неким событием. На возникновение этого события реагирует соответствующий обработчик и выполняет свою задачу, опять генерирует событие и общий процесс обработки продолжается. Генерация события и реакция на него происходят асинхронно. Обработчик (их ещё называют акторами) выбирает следующее событие из очереди, обрабатывает и складывает событие в очередь другому обработчику. Если задача заключается в выполнении запроса в базе данных, то актор посылает запрос на сервер. После получения ответа будет сгенерировано событие с результатом запроса и запущен соответствующий актор.

Всё это позволяет более эффективно занять ресурсы полезной работой и управлять масштабированием. Повышается отзывчивость приложений. Кроме того, реактивное программирование помогает масштабироваться горизонтально.