Реактивное программирование простыми словами — объясняют эксперты
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Реактивное программирование простыми словами — объясняют эксперты

В предыдущих статьях эксперты объяснили нам, что такое объектно-ориентированное, динамическое, декларативное и императивное программирование. В этот раз узнали у них, что из себя представляет реактивное программирование.

Итак, что из себя представляет реактивное программирование?

В реактивном программировании обработка делится на большое количество небольших задач, выполнение каждой из которых оканчивается неким событием. На событие реагирует обработчик, который выполняет свою задачу и снова генерирует событие. Генерация события и реакция на него происходят асинхронно.

Идея реактивного программирования призвана упростить создание и масштабирование сложных систем.

Примером реактивного подхода может служить таблица Excel. В ней существует цепочка вычислений, разделённая на несколько ячеек: при изменении значения одной из ячеек значения в зависимых ячейках пересчитываются автоматически.

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