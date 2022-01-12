Аналитик по информационной безопасности (SOC)

По итогам собеседования

Сейчас мы ищем Аналитика по информационной безопасности (SOC).

Требования, необходимые навыки

Обязательно: опыт работы с BIG-IP Application Security Manager (WAF);

Знания технологий: Web Application Firewalling, Cookies signing/encryption, защиту от SQL Injection, XSS, Leakage, CSRF, Clickjacking, RCE;

Опыт работы с SIEM-системами. Понимание процессов сбора данных от источников различных типов, управление данными, анализ данных;

Навыки проведения расследований инцидентов ИБ.

Задачи

Настройка и мониторинг работоспособности F5 WAF (Application Security Manager (ASM));

Развертывание политики безопасности F5 WAF (Application Security Manager (ASM));

Настройка политики безопасности F5 WAF;

Развертывание сигнатур атак и кампаний угроз F5 WAF;

Анализ событий с источников в инфраструктуре защищаемого объекта и инцидентов ИБ, выявление аномалий, приоритизация и определение степени важности и критичности инцидента;

Разработка решающих правил для систем мониторинга и корреляции событий, дополнение и улучшение существующих правил;

Мониторинг работоспособности систем безопасности в рамках зоны ответственности SOC;

Мониторинг работоспособности сбора и логирования информации в SIEM, SOAR системах, с последующим информирование ответственных;

Мониторинг, регистрация и реагирование событий и инцидентов ИБ в системах SIEM, SOAR.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Возможность удаленной работы;

Профессиональное развитие;

Трудовой договор на один год, с возможностью пролонгации;

График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;

Здоровую рабочую атмосферу в команде.