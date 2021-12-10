Android Developer

Мы — Bladestorm, молодая команда, занимающаяся мобильной и веб-разработкой. Тематика наших проектов — игровая, так или иначе связанная с киберспортом. В Google Play у наших приложений 2 000 000+ установок, ~200 000 DAU, и мы уверенно двигаемся к новым вершинам.

Основной продукт над которым работаем — сервис GoCases, в нём за выполнение заданий пользователи получают внутриигровые предметы для онлайн-шутера CS GO.

Мы растем и расширяемся, в связи с чем находимся в поиске Android-разработчика, который будет заниматься всесторонним улучшением нашего приложения, привнесет новые взгляды и реализует свои навыки и идеи как в продукте так и в команде.

Требования, необходимые навыки

Успешный проф-трек в Android разработке от 2+ лет

Профильное – техническое образование

Уверенное знание Kotlin/Java core

Понимание принципов работы клиент-серверных приложений, написания многопоточных приложений

Опыт работы с Firebase (firestore, firebase storage, firebase cloud functions)

Будет плюсом

Опыт работы с «gaming» или «entertainment» приложениями

Понимание специфики рынка CS:GO

Управленческий опыт внутри команды

Наличие собственных — законченных проектов

Задачи

Заниматься поддержкой и развитием существующего приложения

Проводить Code Review

Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки

Предлагать к обсуждению и реализовывать в приложении собственные идеи

Активно взаимодействовать с дизайнером и продукт-менеджером

Условия работы

Удаленная работа в любой точке мира с любым часовым поясом

Фуллтайм с гибким началом рабочего дня

Достойная заработная плата без задержек, любой способ оплаты + бонусы

Удобная для тебя форма оформления в штат компании

Проф. обучение за счет компании

Компенсация питания (ага!)

Компенсация занятий английским языком

Потенциал к быстрому росту и занятию лидирующей позиции в команде

Интересные задачи и отсутствие рутины. Будем проверять классные гипотезы и удивляться результатам вместе

Связаться с эйчаром: https://tlgg.ru/@denisronnov