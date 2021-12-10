Android Developer

От 180 000 до 300 000 ₽
BladestormBladestorm, Удалённо, опыт от 2 лет, full-time
Обложка: Android Developer

Мы — Bladestorm, молодая команда, занимающаяся мобильной и веб-разработкой. Тематика наших проектов — игровая, так или иначе связанная с киберспортом. В Google Play у наших приложений 2 000 000+ установок, ~200 000 DAU, и мы уверенно двигаемся к новым вершинам.

Основной продукт над которым работаем — сервис GoCases, в нём за выполнение заданий пользователи получают внутриигровые предметы для онлайн-шутера CS GO.

Мы растем и расширяемся, в связи с чем находимся в поиске Android-разработчика, который будет заниматься всесторонним улучшением нашего приложения, привнесет новые взгляды и реализует свои навыки и идеи как в продукте так и в команде.

Требования, необходимые навыки

  • Успешный проф-трек в Android разработке от 2+ лет
  • Профильное – техническое образование
  • Уверенное знание Kotlin/Java core
  • Понимание принципов работы клиент-серверных приложений, написания многопоточных приложений
  • Опыт работы с Firebase (firestore, firebase storage, firebase cloud functions)

Будет плюсом

  • Опыт работы с «gaming» или «entertainment» приложениями
  • Понимание специфики рынка CS:GO
  • Управленческий опыт внутри команды
  • Наличие собственных — законченных проектов

Задачи

  • Заниматься поддержкой и развитием существующего приложения
  • Проводить Code Review
  • Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки
  • Предлагать к обсуждению и реализовывать в приложении собственные идеи
  • Активно взаимодействовать с дизайнером и продукт-менеджером

Условия работы

  • Удаленная работа в любой точке мира с любым часовым поясом
  • Фуллтайм с гибким началом рабочего дня
  • Достойная заработная плата без задержек, любой способ оплаты + бонусы
  • Удобная для тебя форма оформления в штат компании
  • Проф. обучение за счет компании
  • Компенсация питания (ага!)
  • Компенсация занятий английским языком
  • Потенциал к быстрому росту и занятию лидирующей позиции в команде
  • Интересные задачи и отсутствие рутины. Будем проверять классные гипотезы и удивляться результатам вместе

Связаться с эйчаром: https://tlgg.ru/@denisronnov

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