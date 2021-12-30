Backend Разработчик / Node.JS Developer

Мы работаем над проектом кошелька (wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.

Ищем уверенного Backend (Node.js) разработчика уровня Middle/Senior имеющего интерес развиваться в области Blockchain технологий. Опыт в данной области будет приветствоваться!

Требования, необходимые навыки

Знание современного синтаксиса JavaScript (ES6+);

Знание платформы node.js и опыт написания на ней бэкенда;

Понимание основных ООП принципов;

Пунктуальность и ответственность;

Внимательность к деталям.

Будет плюсом

Знание TypeScript и опыт работы с nest.js;

Опыт разработки программ работающих с любым Blockchain;

Знание архитектурных паттернов (GOF, GRASP, DDD).

Задачи

Проектирование и Написание логики приложения;

Разработка юнит тестов;

Разработка REST API в контакте с фронтендерами;

Рефакторинг и улучшение существующего кода.

Предстоит работать со следующими технологиями

nodejs;

express.js;

sequelize ORM;

mysql/postgresql;

JWT Auth;

websockets (socket.io);

docker;

bitcoin-core и другое.

Если вы не знаете чего то из этого списка, то у вас будет возможность в этом разобраться и добавить в свою копилку опыта.

Условия работы

Удаленный формат работы;

График — 5/2 с 10:00 до 19.00 по МСК;

Стабильная официальная заработная плата;

Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;

Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

Испытательный срок — 3 месяца;

Возможности для профессионального и карьерного роста;

Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег.