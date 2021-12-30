Backend Разработчик / Node.JS Developer
Мы работаем над проектом кошелька (wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.
Ищем уверенного Backend (Node.js) разработчика уровня Middle/Senior имеющего интерес развиваться в области Blockchain технологий. Опыт в данной области будет приветствоваться!
Требования, необходимые навыки
- Знание современного синтаксиса JavaScript (ES6+);
- Знание платформы node.js и опыт написания на ней бэкенда;
- Понимание основных ООП принципов;
- Пунктуальность и ответственность;
- Внимательность к деталям.
Будет плюсом
- Знание TypeScript и опыт работы с nest.js;
- Опыт разработки программ работающих с любым Blockchain;
- Знание архитектурных паттернов (GOF, GRASP, DDD).
Задачи
- Проектирование и Написание логики приложения;
- Разработка юнит тестов;
- Разработка REST API в контакте с фронтендерами;
- Рефакторинг и улучшение существующего кода.
Предстоит работать со следующими технологиями
- nodejs;
- express.js;
- sequelize ORM;
- mysql/postgresql;
- JWT Auth;
- websockets (socket.io);
- docker;
- bitcoin-core и другое.
Если вы не знаете чего то из этого списка, то у вас будет возможность в этом разобраться и добавить в свою копилку опыта.
Условия работы
- Удаленный формат работы;
- График — 5/2 с 10:00 до 19.00 по МСК;
- Стабильная официальная заработная плата;
- Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;
- Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- Испытательный срок — 3 месяца;
- Возможности для профессионального и карьерного роста;
- Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег.
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