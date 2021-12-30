Backend Разработчик / Node.JS Developer

От 130 000 ₽
Finector GroupFinector Group, Москва, Санкт-Петербург, Ростов, опыт от 2 лет, full-time

Мы работаем над проектом кошелька (wallet) и p2p биржи (p2p exchange) Finector Exchange, которой уже запущен и работает по всему Миру.

Ищем уверенного Backend (Node.js) разработчика уровня Middle/Senior имеющего интерес развиваться в области Blockchain технологий. Опыт в данной области будет приветствоваться!

Требования, необходимые навыки

  • Знание современного синтаксиса JavaScript (ES6+);
  • Знание платформы node.js и опыт написания на ней бэкенда;
  • Понимание основных ООП принципов;
  • Пунктуальность и ответственность;
  • Внимательность к деталям.

Будет плюсом

  • Знание TypeScript и опыт работы с nest.js;
  • Опыт разработки программ работающих с любым Blockchain;
  • Знание архитектурных паттернов (GOF, GRASP, DDD).

Задачи

  • Проектирование и Написание логики приложения;
  • Разработка юнит тестов;
  • Разработка REST API в контакте с фронтендерами;
  • Рефакторинг и улучшение существующего кода.

Предстоит работать со следующими технологиями

  • nodejs;
  • express.js;
  • sequelize ORM;
  • mysql/postgresql;
  • JWT Auth;
  • websockets (socket.io);
  • docker;
  • bitcoin-core и другое.

Если вы не знаете чего то из этого списка, то у вас будет возможность в этом разобраться и добавить в свою копилку опыта.

Условия работы

  • Удаленный формат работы;
  • График — 5/2 с 10:00 до 19.00 по МСК;
  • Стабильная официальная заработная плата;
  • Достойный уровень заработной платы обсуждается индивидуально в соответствии со знаниями и навыками кандидата;
  • Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
  • Испытательный срок — 3 месяца;
  • Возможности для профессионального и карьерного роста;
  • Работа в дружной команде талантливых и энергичных коллег.
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