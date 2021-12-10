Backend Разработчик / Node.JS Developer

Мы — Bladestorm, молодая команда, занимающаяся мобильной и веб-разработкой. Тематика наших проектов — игровая, так или иначе связанная с киберспортом. В Google Play у наших приложений 2 000 000+ установок, ~200 000 DAU, и мы уверенно двигаемся к новым вершинам.
Основной продукт над которым работаем — сервис GoCases, в нём за выполнение заданий пользователи получают внутриигровые предметы для онлайн-шутера CS GO.
Мы растем и расширяемся, в связи с чем находимся в поиске Backend-разработчика, который будет заниматься всесторонним улучшением наших проектов, привнесет новые взгляды и реализует свои навыки и идеи как в продукте так и в команде.
Требования, необходимые навыки
- Успешный проф-трек JavaScript разработки на Node.js от 2+ лет
- Понимание основ веб-взаимодействия
- Практический опыт работы с Google Cloud Platform и Amazon Web Services
Будет плюсом
- Опыт работы с gaming или entertainment проектами
- Понимание специфики рынка CS:GO
- Управленческий опыт внутри команды
- Наличие собственных — законченных проектов
Задачи
- Поддерживать и развивать существующие web-сервисы
- Проводить Code Review
- Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки
- Предлагать к обсуждению и реализовывать собственные идеи
- Активно взаимодействовать с продуктовой командой
Условия работы
- Удаленная работа в любой точке мира с любым часовым поясом
- Фуллтайм с гибким началом рабочего дня
- Достойная заработная плата без задержек, любой способ оплаты + бонусы
- Удобная для тебя форма оформления в штат компании
- Проф. обучение за счет компании
- Компенсация питания (ага!)
- Компенсация занятий английским языком
- Потенциал к быстрому росту и занятию лидирующей позиции в команде
- Интересные задачи и отсутствие рутины. Будем проверять классные гипотезы и удивляться результатам вместе
Связаться с эйчаром: https://tlgg.ru/@denisronnov