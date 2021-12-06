Бизнес-аналитик (мобильное приложение)

ключевая функция: бизнес-анализ и формирование постановки задач для разработки мобильного приложения;
Требования, необходимые навыки
— высшее (математическое, техническое, финансовое) образование;
— опыт работы в команде разработки (желательно SCRUM);
— умение оценивать и обосновывать трудоемкость и сроки проведения аналитических работ;
— понимание процессов реализации функционала в мобильной разработке и IT-системах на верхнем уровне;
— знание MS Visio, MS Excel, JIRA, Confluence.
Задачи
— ключевая функция: бизнес-анализ и формирование постановки задач для разработки мобильного приложения;
— составление бизнес-требований и функциональных спецификаций, описание бизнес-процессов в виде блок-схем (нотация BPMN), описание требований к UI/UX интерфейсов;
— наполнение задачами product backlog и контроль за выполнением, выработка критериев готовности внедряемых задач;
— разработка сценариев тестирования и чек-листов, организация и проведение тестирования внедряемого функционала, ведение отчетности по тестированию в JIRA/Confluence;
— системный анализ часто возникающих технических и процессных ошибок, поиск способов их устранения и решения;
— ведение базы знаний по бизнес-анализу и тестированию в Confluence, составление пользовательских инструкций.
Условия работы
— оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
— гибридный график работы;
— комфортный офис м. Шаболовская (шаговая доступность);
— заработная плата: оклад + квартальная премия за KPI;
— ДМС со стоматологией после испытательного срока;
— скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
— возможность реализации профессионального опыта при решении сложных и интересных задач;
— работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.