Business Development Manager / Менеджер по развитию бизнеса
Сервисный центр КРОКа 25 лет занимается технической поддержкой оборудования, сопровождением системного программного обеспечения и мониторингом ИТ-инфраструктур клиентов.
Требования, необходимые навыки
- Опыт работы в продажах или поддержке продаж в ИТ не менее 2-х лет;
- Общая эрудиция в ИТ, представление о современных тенденциях в этой области, знание основных производителей в области ИТ-инфраструктуры и системного ПО;
- Знание принципов организации технической поддержки (SLA, регламенты) является преимуществом;
- Подписываться под результат, а не процесс;
- Не говорить о проблемах, а находить решение;
- Выявлять потребность, проводить глубинные интервью;
- Доказывать ценность предлагаемого решения;
- Выражаться простым языком и писать аккуратные тексты;
- Системно работать с воронкой, документацией и расчетами;
- Готовность к интенсивной работе и восприятию новой информации.
Задачи
- Обеспечивать полный цикл продаж из контактов в контракты (проактивный поиск новых клиентов, детальная проработка входящих запросов, выявление потребностей и проблематики, подробная квалификация сделок);
- Проводить презентации заказчикам, участвовать на отраслевых мероприятиях;
- Выявлять потребность и глубинную проблематику;
- Двигать сделки по всем этапам воронки;
- Готовить технико-коммерческие предложения;
- Обосновывать стоимость проектов и выбранных; решений на технических встречах с клиентом;
- Готовить предложения к подаче на конкурсы;
- Участвовать в формировании ценностных предложений, материалов поддержки продаж, упаковке кейсов и продвижении их на рынок.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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