Business Development Manager / Менеджер по развитию бизнеса

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, full-time

Сервисный центр КРОКа 25 лет занимается технической поддержкой оборудования, сопровождением системного программного обеспечения и мониторингом ИТ-инфраструктур клиентов.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт работы в продажах или поддержке продаж в ИТ не менее 2-х лет;
  • Общая эрудиция в ИТ, представление о современных тенденциях в этой области, знание основных производителей в области ИТ-инфраструктуры и системного ПО;
  • Знание принципов организации технической поддержки (SLA, регламенты) является преимуществом;
  • Подписываться под результат, а не процесс;
  • Не говорить о проблемах, а находить решение;
  • Выявлять потребность, проводить глубинные интервью;
  • Доказывать ценность предлагаемого решения;
  • Выражаться простым языком и писать аккуратные тексты;
  • Системно работать с воронкой, документацией и расчетами;
  • Готовность к интенсивной работе и восприятию новой информации.

Задачи

  • Обеспечивать полный цикл продаж из контактов в контракты (проактивный поиск новых клиентов, детальная проработка входящих запросов, выявление потребностей и проблематики, подробная квалификация сделок);
  • Проводить презентации заказчикам, участвовать на отраслевых мероприятиях;
  • Выявлять потребность и глубинную проблематику;
  • Двигать сделки по всем этапам воронки;
  • Готовить технико-коммерческие предложения;
  • Обосновывать стоимость проектов и выбранных; решений на технических встречах с клиентом;
  • Готовить предложения к подаче на конкурсы;
  • Участвовать в формировании ценностных предложений, материалов поддержки продаж, упаковке кейсов и продвижении их на рынок.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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