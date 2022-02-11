DevOps Инженер
В команду КРОК открыт набор на вакансию DevOps инженер.
Задачи
- Работать с командой разработки, которая пилит облако;
- Разбираться в тонкостях деплоя, автоматизировать его;
- Разливать тестовые и продуктивные среды на базе linux, k8s и стэка opensource-продуктов;
- Тюнинг и оптимизация систем, обеспечение производительности и отказоустойчивости развернутых контуров.
Требования, необходимые навыки
- Уверенные знания k8s;
- Умение работать с docker, helm, git, ansible;
- Опыт написания CI/CD-пайплайнов, в GitLab или Jeankins;
- Опыт развертывания и настройки elk/efk;
- Опыт работы с системами мониторинга (zabbix, prometheus);
- Опыт работы с СУБД на linux (mysql, postgresql, mongodb и т.д.);
- Уверенные знания linux на уровне администрирования;
- Понимание принципов работы локальных сетей;
- Но самое главное — желание и умение быстро разбираться в новом, учиться и обмениваться опытом с командой.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатные завтрак, обед и ужин в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников;
- Возможен удаленный формат работы.
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