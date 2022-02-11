DevOps Инженер

По итогам собеседования
КРОККРОК, Удалённо, без опыта, part- или full-time

В команду КРОК открыт набор на вакансию DevOps инженер.

Задачи

  • Работать с командой разработки, которая пилит облако;
  • Разбираться в тонкостях деплоя, автоматизировать его;
  • Разливать тестовые и продуктивные среды на базе linux, k8s и стэка opensource-продуктов;
  • Тюнинг и оптимизация систем, обеспечение производительности и отказоустойчивости развернутых контуров.

Требования, необходимые навыки

  • Уверенные знания k8s;
  • Умение работать с docker, helm, git, ansible;
  • Опыт написания CI/CD-пайплайнов, в GitLab или Jeankins;
  • Опыт развертывания и настройки elk/efk;
  • Опыт работы с системами мониторинга (zabbix, prometheus);
  • Опыт работы с СУБД на linux (mysql, postgresql, mongodb и т.д.);
  • Уверенные знания linux на уровне администрирования;
  • Понимание принципов работы локальных сетей;
  • Но самое главное — желание и умение быстро разбираться в новом, учиться и обмениваться опытом с командой.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатные завтрак, обед и ужин в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников;
  • Возможен удаленный формат работы.
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