Flutter-разработчик
В команду разработки открыт набор на вакансию Мобильного разработчика со знанием Flutter.
Требования, необходимые навыки
- Опыт от 2-х лет в мобильной разработке и хотя бы год на Flutter;
- Знание Push notifications, Local notifications, Background fetch, GPS, Local storage (hive), Yandex Maps, Dio REST;
- Понимание REST;
- Знание архитектурных паттернов, ООП;
- Знание цикла работы приложения, управления памятью;
- Умение отлаживать приложение, профилирование кода;
- Умение встраивать нативные решений.
Задачи
- Разрабатывать приложения с нуля — интеграция flutter-слоя с нативными SDK (биометрия, third-party sdk);
- Поддерживать уже существующие приложения (исправление ошибок, внедрение новых фич).
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников;
- По договоренности можно работать полностью удаленно.
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