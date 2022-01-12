Flutter-разработчик

По итогам собеседования

В команду разработки открыт набор на вакансию Мобильного разработчика со знанием Flutter.

Требования, необходимые навыки

Опыт от 2-х лет в мобильной разработке и хотя бы год на Flutter;

Знание Push notifications, Local notifications, Background fetch, GPS, Local storage (hive), Yandex Maps, Dio REST;

Понимание REST;

Знание архитектурных паттернов, ООП;

Знание цикла работы приложения, управления памятью;

Умение отлаживать приложение, профилирование кода;

Умение встраивать нативные решений.

Задачи

Разрабатывать приложения с нуля — интеграция flutter-слоя с нативными SDK (биометрия, third-party sdk);

Поддерживать уже существующие приложения (исправление ошибок, внедрение новых фич).

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников;

По договоренности можно работать полностью удаленно.