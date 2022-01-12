Flutter-разработчик

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, можно удалённо, опыт от 1 до 3 лет, full-time

В команду разработки открыт набор на вакансию Мобильного разработчика со знанием Flutter.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт от 2-х лет в мобильной разработке и хотя бы год на Flutter;
  • Знание Push notifications, Local notifications, Background fetch, GPS, Local storage (hive), Yandex Maps, Dio REST;
  • Понимание REST;
  • Знание архитектурных паттернов, ООП;
  • Знание цикла работы приложения, управления памятью;
  • Умение отлаживать приложение, профилирование кода;
  • Умение встраивать нативные решений.

Задачи

  • Разрабатывать приложения с нуля — интеграция flutter-слоя с нативными SDK (биометрия, third-party sdk);
  • Поддерживать уже существующие приложения (исправление ошибок, внедрение новых фич).

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников;
  • По договоренности можно работать полностью удаленно.
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