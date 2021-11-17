Frontend developer (React.js)

От 100 000 до 200 000 ₽
ИТ-ПланетаИТ-Планета, Удалённо, опыт от 3 лет, part- или full-time
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Мы более 15 лет занимается проведением соревновательных и образовательных мероприятий для студентов и начинающих специалистов всего мира, создаём новые форматы соревнований.

Сейчас мы разрабатываем с нуля международную платформу, которая позволит объединить весь наш опыт в организации соревновательных, образовательных активностей и даст людям всего мира ещё больше возможностей для самореализации и профессионального роста, а также будет способствовать развитию инноваций.

Задачи

— Разрабатывать пользовательский интерфейс к backend системам.
— Участвовать в обсуждениях и планированиях архитектуры проекта.

Стек:

— React.js
— Git

Разработка устроена по скраму

Нужно уметь работать с:

— HTTP запросами (fetch, axios), понимать REST,
— стеком React js (react hooks, react router, redux/toolkit),
— авторизацией (JWT),
— Git,
— CSS пре/пост процессорами,
— принципами SOLID, DRY, KISS.

Будет плюсом

— Понимание работы CI/CD и умение настроить деплой.
— Опыт работы с Figma (в ней разрабатывается макет)
— Опыт с Sass, SCSS, PostCSS

Условия работы

— нет легаси,
— свобода в выборе решений по фронту,
— интересные проекты, простор для творчества и работа с крутыми брендами;
— работа в команде профессионалов (опыт в среднем более 10 лет), любящих свое дело;
— официальное трудоустройство.

Уточнить подробности и откликнуться можно у Виктора,  @n0rt0n31337

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