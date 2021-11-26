Frontend-разработчик React Native

ключевая функция: разработка мобильного приложения на React Native;

Требования, необходимые навыки

— уверенное знание React Native, опыт разработки мобильных приложений под платформы Android и iOS с использованием данного фреймворка;

— умение интегрировать собственные библиотеки и фреймворки в приложения React Native;

— хорошее знание Javascript, понимание того, как работает React, понимание нюансов работы; javascript на мобильных платформах;

— хорошее представление о том, как работает веб (со стороны бэкенда и фронтенда);

— опыт работы с макетами в Figma;

— понимание что такое Webpack, Babel, React, Redux, ES6;

— знание других языков программирования и технологий, особенно PHP, Java, а также опыт веб-разработки;

— опыт работы с React.js в вебе;

— отличные знания CSS, HTML5;

— знание NodeJS;

— опыт работы по SCRUM (Jira);

— профессиональная любознательность, внимательность, умение работать в команде.

Задачи

— разработка мобильного приложения для клиентов компании;

— изучение и рефакторинг унаследованного кода;

— заниматься оптимизацией и рефакторингом кода;

— писать код понятно, отречение от копипасты и костылей (принципы KISS, DRY);

— писать архитектурно-грамотный код.

Условия работы

— оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;

— комфортный офис м. Шаболовская (шаговая доступность);

— заработная плата: оклад + квартальная премия за достижение KPI;

— ДМС со стоматологией после испытательного срока;

— скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);

— возможность профессионального развития при решении интересных задач;

— работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.