Frontend-разработчик React Native

ключевая функция: разработка мобильного приложения на React Native;
Требования, необходимые навыки
— уверенное знание React Native, опыт разработки мобильных приложений под платформы Android и iOS с использованием данного фреймворка;
— умение интегрировать собственные библиотеки и фреймворки в приложения React Native;
— хорошее знание Javascript, понимание того, как работает React, понимание нюансов работы; javascript на мобильных платформах;
— хорошее представление о том, как работает веб (со стороны бэкенда и фронтенда);
— опыт работы с макетами в Figma;
— понимание что такое Webpack, Babel, React, Redux, ES6;
— знание других языков программирования и технологий, особенно PHP, Java, а также опыт веб-разработки;
— опыт работы с React.js в вебе;
— отличные знания CSS, HTML5;
— знание NodeJS;
— опыт работы по SCRUM (Jira);
— профессиональная любознательность, внимательность, умение работать в команде.
Задачи
— разработка мобильного приложения для клиентов компании;
— изучение и рефакторинг унаследованного кода;
— заниматься оптимизацией и рефакторингом кода;
— писать код понятно, отречение от копипасты и костылей (принципы KISS, DRY);
— писать архитектурно-грамотный код.
Условия работы
— оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
— комфортный офис м. Шаболовская (шаговая доступность);
— заработная плата: оклад + квартальная премия за достижение KPI;
— ДМС со стоматологией после испытательного срока;
— скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
— возможность профессионального развития при решении интересных задач;
— работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.