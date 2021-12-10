Full Stack Разработчик / React + Node.JS Developer

До 250 000 ₽
BladestormBladestorm, Удалённо, опыт от 1 до 3 лет, full-time
Обложка: Full Stack Разработчик / React + Node.JS Developer

Мы — Bladestorm, молодая команда, занимающаяся мобильной и веб-разработкой. Тематика наших проектов — игровая, так или иначе связанная с киберспортом. В Google Play у наших приложений 2 000 000+ установок, ~200 000 DAU, и мы уверенно двигаемся к новым вершинам.

Основной продукт над которым работаем — сервис GoCases, в нём за выполнение заданий пользователи получают внутриигровые предметы для онлайн-шутера CS GO.

Мы растем и расширяемся, в связи с чем находимся в поиске Full Stack разработчика, который будет заниматься всесторонним улучшением наших проектов в web-версии, привнесет новые взгляды и реализует свои навыки и идеи как в продукте так и в команде.

Требования, необходимые навыки

  • Успешный проф-трек программирования на React.JS и TypeScript разработки на Node.js от 2+ лет
  • Опыт работы с Material UI
  • Понимание основ веб-взаимодействия
  • Практический опыт работы с Google Cloud Platform и Amazon Web Services
  • Опыт работы с Firebase (firestore, firebase storage, firebase cloud functions)

Будет плюсом

  • Опыт работы с gaming или entertainment проектами
  • Понимание специфики рынка CS:GO
  • Опыт работы со Steam API
  • Управленческий опыт внутри команды
  • Наличие собственных — законченных проектов

Задачи

  • Поддерживать и развивать существующие web-сервисы
  • Проводить Code Review
  • Участвовать в принятии технических решений и планировании процесса разработки
  • Предлагать к обсуждению и реализовывать собственные идеи
  • Активно взаимодействовать с продуктовой командой

Условия работы

  • Удаленная работа в любой точке мира с любым часовым поясом
  • Фуллтайм с гибким началом рабочего дня
  • Достойная заработная плата без задержек, любой способ оплаты + бонусы
  • Удобная для тебя форма оформления в штат компании
  • Проф. обучение за счет компании
  • Компенсация питания (ага!)
  • Компенсация занятий английским языком
  • Потенциал к быстрому росту и занятию лидирующей позиции в команде
  • Интересные задачи и отсутствие рутины. Будем проверять классные гипотезы и удивляться результатам вместе

Связаться с эйчаром: https://tlgg.ru/@denisronnov

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