Главный специалист по тестированию

Требования, необходимые навыки

— опыт работы в тестировании от 2 лет;

— опыт работы с БД на уровне выполнения простых запросов на выборку, обновление, удаление данных;

— знание методов и методик тестирования;

— опыт работы с API (SOAP, REST);

— умение разрабатывать чек-листы, тест-кейсы, знание основных методик тест-дизайна;

— опыт работы в Jira, Confluence.

Задачи

— находить, документировать и отслеживать дефекты;

— функциональное и интеграционное тестирование нового функционала;

— взаимодействовать с разработчиками, аналитиками; ·

— участвовать в проработке задач;

— участие в анализе возникающих инцидентов при эксплуатации решений (3-я линия поддержки).

Условия работы

— оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;

— гибридный график работы;

— комфортный офис м. Технопарк (АО Альфа-Банк);

— заработная плата: оклад + квартальная премия за KPI;

— ДМС со стоматологией после испытательного срока;

— скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);

— возможность реализации профессионально потенциала, сложные и интересные задачи;

— работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.