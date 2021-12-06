Главный специалист по тестированию

Требования, необходимые навыки
— опыт работы в тестировании от 2 лет;
— опыт работы с БД на уровне выполнения простых запросов на выборку, обновление, удаление данных;
— знание методов и методик тестирования;
— опыт работы с API (SOAP, REST);
— умение разрабатывать чек-листы, тест-кейсы, знание основных методик тест-дизайна;
— опыт работы в Jira, Confluence.
Задачи
— находить, документировать и отслеживать дефекты;
— функциональное и интеграционное тестирование нового функционала;
— взаимодействовать с разработчиками, аналитиками; ·
— участвовать в проработке задач;
— участие в анализе возникающих инцидентов при эксплуатации решений (3-я линия поддержки).
Условия работы
— оформление в штат по ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
— гибридный график работы;
— комфортный офис м. Технопарк (АО Альфа-Банк);
— заработная плата: оклад + квартальная премия за KPI;
— ДМС со стоматологией после испытательного срока;
— скидки на продукты компании и партнеров (туризм, фитнес и т.д.);
— возможность реализации профессионально потенциала, сложные и интересные задачи;
— работа в стабильной компании, ТОП-2 своего сегмента.