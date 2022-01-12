Инженер Linux

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, можно удалённо, опыт от 3 до 6 лет, full-time

В команду КРОК открыт набор на вакансию Инженер Linux.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт работы в предметной области от 3-х лет и от 60-70% указанного стека;
  • Уверенные знания Linux на уровне администратора;
  • Уверенные знания сетевых технологий, понимание, что такое VLAN, NAT, туннели, мультикаст, динамическая маршрутизация и т.д.;
  • Умение траблшутить проблемы по логам ОС и приложений, пользоваться основными диагностическими утилитами;
  • Умение в случае необходимости развернуть нужные сервисы руками — мы приветствуем автоматизацию, но только после того, как человек понимает, что под капотом и как работает.

Технологический стек

  • Linux, в основном RHEL/CentOS;
  • Kubernetes, OpenShift, OKD;
  • Git, Ansible, Puppet, Helm, Terraform, Consul, Vault;
  • GitLab CI;
  • Prometheus, Grafana, VictoriaMetrics;
  • ELK, EFK;
  • PostgreSQL, MySQL;
  • Redis, Kafka, Haproxy, Nginx, PaceMaker;
  • BGP, OSFP, NAT, firewall;
  • Bash/Python.

Задачи

  • Обследовать существующие инфраструктуры и процессы заказчиков;
  • Разворачивать тестовые и продуктивные контуры;
  • Настраивать инфраструктурные сервисы, web-стек, СУБД, кэш, очереди, HA-кластеры, проксирование, логирование и мониторинг;
  • Плотно работать с контейнерами и оркестраторами;
  • Исследовать различные решения и их интеграции, участвовать в R&D;
  • Документировать ход и результаты работы;
  • Работать в составе команды, много учиться и обмениваться опытом.
  • Обследовать существующие инфраструктуры и процессы заказчиков;
  • Разворачивать тестовые и продуктивные контуры;
  • Настраивать инфраструктурные сервисы, web-стек, СУБД, кэш, очереди, HA-кластеры, проксирование, логирование и мониторинг;
  • Плотно работать с контейнерами и оркестраторами;
  • Исследовать различные решения и их интеграции, участвовать в R&D;
  • Документировать ход и результаты работы;
  • Работать в составе команды, много учиться и обмениваться опытом.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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