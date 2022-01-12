Инженер по информационной безопасности
Мы ищем в нашу команду Инженера технической поддержки ИБ, который заинтересован и готов погрузиться в мир современной информационной безопасности и получить/развить свой проектный опыт. Мы готовы обучать, помогать осваивать новые знания и приобретать навыки в реальных задачах.
Требования, необходимые навыки
- Высшее образование;
- Понимание работы клиент-серверной архитектуры, навык работы с сетевыми устройствами;
- Понимание основ современной информационной безопасности: знание базовых технологий и организационных моментов, связанных с ИБ;
- Понимание общих принципов взаимодействия в сетях (например, по уровням OSI), знание базовых основ сетевого взаимодействия;
- Навыки работы с ОС семейства Windows/Linux серверными и настольными версиями;
- Готовность к командировкам.
Будет плюсом
- Опыт работы в IT, опыт профильной работы по ИБ;
- Опыт работы со средствами защиты информации (FW, VPN, SIEM, PAM);
- Опыт работы с базами данных и знание технологий BigData.
Задачи
- Администрирование и сопровождение СЗИ заказчиков;
- Изучение передовых решений в области защиты информации, подготовка сравнений и описаний;
- Участие в разработке политик ИБ, регламентов и инструкций;
- Участие во внедрении средств защиты;
- Работа с системами мониторинга и оповещения о событиях информационной безопасности, эскалация сложных инцидентов профильным специалистам;
- Прием и обработка поступающих заявок от Заказчиков с дальнейшим техническим консультирование персонала заказчика.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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