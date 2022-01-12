Инженер по информационной безопасности

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 1 до 3 лет, full-time

Мы ищем в нашу команду Инженера технической поддержки ИБ, который заинтересован и готов погрузиться в мир современной информационной безопасности и получить/развить свой проектный опыт. Мы готовы обучать, помогать осваивать новые знания и приобретать навыки в реальных задачах.

Требования, необходимые навыки

  • Высшее образование;
  • Понимание работы клиент-серверной архитектуры, навык работы с сетевыми устройствами;
  • Понимание основ современной информационной безопасности: знание базовых технологий и организационных моментов, связанных с ИБ;
  • Понимание общих принципов взаимодействия в сетях (например, по уровням OSI), знание базовых основ сетевого взаимодействия;
  • Навыки работы с ОС семейства Windows/Linux серверными и настольными версиями;
  • Готовность к командировкам.

Будет плюсом

  • Опыт работы в IT, опыт профильной работы по ИБ;
  • Опыт работы со средствами защиты информации (FW, VPN, SIEM, PAM);
  • Опыт работы с базами данных и знание технологий BigData.

Задачи

  • Администрирование и сопровождение СЗИ заказчиков;
  • Изучение передовых решений в области защиты информации, подготовка сравнений и описаний;
  • Участие в разработке политик ИБ, регламентов и инструкций;
  • Участие во внедрении средств защиты;
  • Работа с системами мониторинга и оповещения о событиях информационной безопасности, эскалация сложных инцидентов профильным специалистам;
  • Прием и обработка поступающих заявок от Заказчиков с дальнейшим техническим консультирование персонала заказчика.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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