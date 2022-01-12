Инженер по информационной безопасности

Мы ищем в нашу команду Инженера технической поддержки ИБ, который заинтересован и готов погрузиться в мир современной информационной безопасности и получить/развить свой проектный опыт. Мы готовы обучать, помогать осваивать новые знания и приобретать навыки в реальных задачах.

Требования, необходимые навыки

Высшее образование;

Понимание работы клиент-серверной архитектуры, навык работы с сетевыми устройствами;

Понимание основ современной информационной безопасности: знание базовых технологий и организационных моментов, связанных с ИБ;

Понимание общих принципов взаимодействия в сетях (например, по уровням OSI), знание базовых основ сетевого взаимодействия;

Навыки работы с ОС семейства Windows/Linux серверными и настольными версиями;

Готовность к командировкам.

Будет плюсом

Опыт работы в IT, опыт профильной работы по ИБ;

Опыт работы со средствами защиты информации (FW, VPN, SIEM, PAM);

Опыт работы с базами данных и знание технологий BigData.

Задачи

Администрирование и сопровождение СЗИ заказчиков;

Изучение передовых решений в области защиты информации, подготовка сравнений и описаний;

Участие в разработке политик ИБ, регламентов и инструкций;

Участие во внедрении средств защиты;

Работа с системами мониторинга и оповещения о событиях информационной безопасности, эскалация сложных инцидентов профильным специалистам;

Прием и обработка поступающих заявок от Заказчиков с дальнейшим техническим консультирование персонала заказчика.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.