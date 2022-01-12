Инженер по облачным технологиям

По итогам собеседования
КРОККРОК, Москва, опыт от 3 до 6 лет, full-time

В команду КРОК открыт набор на вакансию Инженер по облачным технологиям.

Требования, необходимые навыки

  • Опыт работы в предметной области от 3-х лет и от 60–70% указанного стека;
  • Уверенные знания Linux на уровне администратора;
  • Уверенные знания сетевых технологий, понимание, что такое VLAN, NAT, туннели, мультикаст, динамическая маршрутизация и т.д.;
  • Умение траблшутить проблемы по логам ОС и приложений, пользоваться основными диагностическими утилитами;
  • Умение в случае необходимости развернуть нужные сервисы руками — мы приветствуем автоматизацию, но только после того, как человек понимает, что под капотом и как работает.

Технологический стек

  • OS: RHEL/CentOS Linux;
  • Платформы: OpenStack, oVirt;
  • SDS: Ceph (RBD, S3);
  • SDN: OVN, OVS;
  • Автоматизация: Git, Ansible, Helm, Terraform, AWX;
  • Оркестраторы: Kubernetes, OpenShift, OKD;
  • CI/CD: GitLab;
  • Мониторинг: Zabbix, Prometheus, Grafana;
  • Логирование: ELK, EFK, Graylog;
  • Опыт работы со смежными подсистемами крупных предприятий: «железо», ЛВС, ИБ, ITIL/ITSM, СРК, службы центрального каталога;
  • Очень приветствуется опыт работы с CloudForms и другими облачными оркестраторами;
  • и/или альтернативный стек:
  • Платформа: VMware vSphere;
  • SDS: vSAN;
  • SDN: NSX-T;
  • Автоматизация: vRealize Suite.

Задачи

  • Обследовать существующие инфраструктуры и процессы заказчиков;
  • Разворачивать тестовые и продуктивные контуры;
  • Настраивать инфраструктурные сервисы, web-стек, СУБД, кэш, очереди, HA-кластеры, проксирование, логирование и мониторинг;
  • Плотно работать с контейнерами и оркестраторами;
  • Исследовать различные решения и их интеграции, участвовать в R&D;
  • Документировать ход и результаты работы;
  • Работать в составе команды, много учиться и обмениваться опытом.

Условия работы

  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Бесплатное питание в офисе;
  • Современный офис, парковка для всех сотрудников.
Быстрый отклик