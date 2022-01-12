Инженер по облачным технологиям
В команду КРОК открыт набор на вакансию Инженер по облачным технологиям.
Требования, необходимые навыки
- Опыт работы в предметной области от 3-х лет и от 60–70% указанного стека;
- Уверенные знания Linux на уровне администратора;
- Уверенные знания сетевых технологий, понимание, что такое VLAN, NAT, туннели, мультикаст, динамическая маршрутизация и т.д.;
- Умение траблшутить проблемы по логам ОС и приложений, пользоваться основными диагностическими утилитами;
- Умение в случае необходимости развернуть нужные сервисы руками — мы приветствуем автоматизацию, но только после того, как человек понимает, что под капотом и как работает.
Технологический стек
- OS: RHEL/CentOS Linux;
- Платформы: OpenStack, oVirt;
- SDS: Ceph (RBD, S3);
- SDN: OVN, OVS;
- Автоматизация: Git, Ansible, Helm, Terraform, AWX;
- Оркестраторы: Kubernetes, OpenShift, OKD;
- CI/CD: GitLab;
- Мониторинг: Zabbix, Prometheus, Grafana;
- Логирование: ELK, EFK, Graylog;
- Опыт работы со смежными подсистемами крупных предприятий: «железо», ЛВС, ИБ, ITIL/ITSM, СРК, службы центрального каталога;
- Очень приветствуется опыт работы с CloudForms и другими облачными оркестраторами;
- и/или альтернативный стек:
- Платформа: VMware vSphere;
- SDS: vSAN;
- SDN: NSX-T;
- Автоматизация: vRealize Suite.
Задачи
- Обследовать существующие инфраструктуры и процессы заказчиков;
- Разворачивать тестовые и продуктивные контуры;
- Настраивать инфраструктурные сервисы, web-стек, СУБД, кэш, очереди, HA-кластеры, проксирование, логирование и мониторинг;
- Плотно работать с контейнерами и оркестраторами;
- Исследовать различные решения и их интеграции, участвовать в R&D;
- Документировать ход и результаты работы;
- Работать в составе команды, много учиться и обмениваться опытом.
Условия работы
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Бесплатное питание в офисе;
- Современный офис, парковка для всех сотрудников.
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