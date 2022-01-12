По итогам собеседования

В команду КРОК открыт набор на вакансию Инженер по облачным технологиям.

Требования, необходимые навыки

Опыт работы в предметной области от 3-х лет и от 60–70% указанного стека;

Уверенные знания Linux на уровне администратора;

Уверенные знания сетевых технологий, понимание, что такое VLAN, NAT, туннели, мультикаст, динамическая маршрутизация и т.д.;

Умение траблшутить проблемы по логам ОС и приложений, пользоваться основными диагностическими утилитами;

Умение в случае необходимости развернуть нужные сервисы руками — мы приветствуем автоматизацию, но только после того, как человек понимает, что под капотом и как работает.

Технологический стек

OS: RHEL/CentOS Linux;

Платформы: OpenStack, oVirt;

SDS: Ceph (RBD, S3);

SDN: OVN, OVS;

Автоматизация: Git, Ansible, Helm, Terraform, AWX;

Оркестраторы: Kubernetes, OpenShift, OKD;

CI/CD: GitLab;

Мониторинг: Zabbix, Prometheus, Grafana;

Логирование: ELK, EFK, Graylog;

Опыт работы со смежными подсистемами крупных предприятий: «железо», ЛВС, ИБ, ITIL/ITSM, СРК, службы центрального каталога;

Очень приветствуется опыт работы с CloudForms и другими облачными оркестраторами;

и/или альтернативный стек:

Платформа: VMware vSphere;

SDS: vSAN;

SDN: NSX-T;

Автоматизация: vRealize Suite.

Задачи

Обследовать существующие инфраструктуры и процессы заказчиков;

Разворачивать тестовые и продуктивные контуры;

Настраивать инфраструктурные сервисы, web-стек, СУБД, кэш, очереди, HA-кластеры, проксирование, логирование и мониторинг;

Плотно работать с контейнерами и оркестраторами;

Исследовать различные решения и их интеграции, участвовать в R&D;

Документировать ход и результаты работы;

Работать в составе команды, много учиться и обмениваться опытом.

Условия работы

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Профессиональное обучение и сертификация за счёт компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Изучение английского языка в очном и дистанционном форматах с компенсацией от компании;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Бесплатное питание в офисе;

Современный офис, парковка для всех сотрудников.