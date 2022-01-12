Инженер по тестированию ПО
Мы ищем в команду Инженеров по ручному тестированию ПО, для участия в интеграционных проектах.
Требования, необходимые навыки
- Знание теории тестирования;
- Знание типов дефектов, их жизненный цикл и приоритеты;
- Умение применять и комбинировать техники дизайна/тестирования;
- Знание языка SQL на уровне написания стандартных запросов;
- Опыт работы с GIT/TFS, Postman, SOAPUI, XML, JSON, HTTP.
Задачи
- Ручное тестирование (фронт и бэк);
- Разработка тест-планов;
- Регистрация и контроль исправления дефектов;
- Составление отчетов о тестировании.
Условия работы
- Удаленная работа, гибкий график работы по согласованию с командой;
- Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
- Обучение в корпоративном университете, компенсация курсов, сертификация за счёт компании;
- Работа в команде с ведущими экспертами на рынке, возможность расширять компетенции и расти внутри компании;
- ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
- Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
- Дружелюбная атмосфера, корпоративные тимбилдинги, мероприятия для сотрудников.
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