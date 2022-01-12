Инженер по тестированию ПО

По итогам собеседования
КРОККРОК, Удалённо, опыт от 1 до 3 лет, full-time

Мы ищем в команду Инженеров по ручному тестированию ПО, для участия в интеграционных проектах.

Требования, необходимые навыки

  • Знание теории тестирования;
  • Знание типов дефектов, их жизненный цикл и приоритеты;
  • Умение применять и комбинировать техники дизайна/тестирования;
  • Знание языка SQL на уровне написания стандартных запросов;
  • Опыт работы с GIT/TFS, Postman, SOAPUI, XML, JSON, HTTP.

Задачи

  • Ручное тестирование (фронт и бэк);
  • Разработка тест-планов;
  • Регистрация и контроль исправления дефектов;
  • Составление отчетов о тестировании.

Условия работы

  • Удаленная работа, гибкий график работы по согласованию с командой;
  • Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;
  • Обучение в корпоративном университете, компенсация курсов, сертификация за счёт компании;
  • Работа в команде с ведущими экспертами на рынке, возможность расширять компетенции и расти внутри компании;
  • ДМС с полным пакетом медицинских услуг;
  • Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;
  • Дружелюбная атмосфера, корпоративные тимбилдинги, мероприятия для сотрудников.
Быстрый отклик