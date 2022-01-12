Инженер по тестированию ПО

Мы ищем в команду Инженеров по ручному тестированию ПО, для участия в интеграционных проектах.

Требования, необходимые навыки

Знание теории тестирования;

Знание типов дефектов, их жизненный цикл и приоритеты;

Умение применять и комбинировать техники дизайна/тестирования;

Знание языка SQL на уровне написания стандартных запросов;

Опыт работы с GIT/TFS, Postman, SOAPUI, XML, JSON, HTTP.

Задачи

Ручное тестирование (фронт и бэк);

Разработка тест-планов;

Регистрация и контроль исправления дефектов;

Составление отчетов о тестировании.

Условия работы

Удаленная работа, гибкий график работы по согласованию с командой;

Заработная плата по результатам собеседования + премии по итогам работы;

Обучение в корпоративном университете, компенсация курсов, сертификация за счёт компании;

Работа в команде с ведущими экспертами на рынке, возможность расширять компетенции и расти внутри компании;

ДМС с полным пакетом медицинских услуг;

Абонемент в фитнес-центры и спортивные программы с компенсацией от компании, тренажёрный зал в офисе;

Дружелюбная атмосфера, корпоративные тимбилдинги, мероприятия для сотрудников.